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Алексей Миранчук: Головин принял верное решение

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук пожелал Александру Головину успехов в новой команде.

"Он принял правильное решение, выбрав для продолжения своей карьеры монегасков, так как это был для него самый подходящий вариант.

Рад за Александра и желаю ему как можно меньше травм и показать себя с лучшей стороны и в новой команде", - цитирует футболиста RT.
Теги: Головин Миранчук Монако
Сегодня, 08:42
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