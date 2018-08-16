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"Аталанта" возьмет у "Зенита" в аренду Эмилиано Ригони

"Аталанта" арендует у "Зенита" полузащитника Эмилиано Ригони, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Клуб из Бергамо заплатит питерскому клубу 1 миллион евро. Отмечается, что в соглашении будет опция выкупа футболиста за 15 миллионов евро.

Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года.
Теги: Ригони Зенит Аталанта
Сегодня, 17:16
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№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!(с)
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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