"Аталанта" возьмет у "Зенита" в аренду Эмилиано Ригони

"Аталанта" арендует у "Зенита" полузащитника Эмилиано Ригони, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.Клуб из Бергамо заплатит питерскому клубу 1 миллион евро. Отмечается, что в соглашении будет опция выкупа футболиста за 15 миллионов евро.Ригони выступает за "Зенит" с 2017 года.