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"Рубин" не смог удержать победу над "Ахматом", пропустив на 93-й минуте

В матче 4-го тура чемпионата России "Рубин" на выезде сыграл вничью с "Ахматом".

Чемпионат России

4 тур

"Ахмат" – "Рубин" 1:1

Голы: Байрамян, 87, Мбенге, 90+3

"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Бериша, Швец, Думбия, Митришев, (Роши 46), (Балай, 85), Аблайе Мбенге.

"Рубин": Джанаев, Цаллагов, Навас, Уремович, (Сорокин, 46), Флорес, Устинов, Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз, (Байрамян, 84), Азмун.

Предупреждения: Коновалов, 8, Цаллагов, 76, Мбенге, 90+3
Теги: Рубин Ахмат
Сегодня, 23:26
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№4 Написал: РостовПапа (Сегодня, 23:41) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ну что - победила дружба?
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№3 Написал: Юрий Николов (Сегодня, 23:33) #
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Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 23:33) #
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У меня экспресс на 80т.р. из-за Рубина сорвался(((


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 23:29) #
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Не по - Бердыевски это
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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