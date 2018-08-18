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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Рубин" не смог удержать победу над "Ахматом", пропустив на 93-й минуте
В матче 4-го тура чемпионата России "Рубин" на выезде сыграл вничью с "Ахматом".
Чемпионат России
4 тур
"Ахмат" – "Рубин" 1:1
Голы: Байрамян, 87, Мбенге, 90+3
"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Бериша, Швец, Думбия, Митришев, (Роши 46), (Балай, 85), Аблайе Мбенге.
"Рубин": Джанаев, Цаллагов, Навас, Уремович, (Сорокин, 46), Флорес, Устинов, Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз, (Байрамян, 84), Азмун.
Предупреждения: Коновалов, 8, Цаллагов, 76, Мбенге, 90+3
Чемпионат России
4 тур
"Ахмат" – "Рубин" 1:1
Голы: Байрамян, 87, Мбенге, 90+3
"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Бериша, Швец, Думбия, Митришев, (Роши 46), (Балай, 85), Аблайе Мбенге.
"Рубин": Джанаев, Цаллагов, Навас, Уремович, (Сорокин, 46), Флорес, Устинов, Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз, (Байрамян, 84), Азмун.
Предупреждения: Коновалов, 8, Цаллагов, 76, Мбенге, 90+3
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