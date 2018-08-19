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Отскок засчитан: «Спартак» чудом увёз очки из Краснодара, Каррере надо что-то менять
«Спартак» одержал третью победу в чемпионате России и вышел на первое место в турнирной таблице. Москвичи ещё и переиграли одного из своих конкурентов, «Краснодар». Rusfootball.info рассказывает о центральном матче тура, в котором бушевали страсти, а «Спартак» заручался помощью Фортуны.
«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов удачно съездил в Краснодар, если брать исключительно счёт матча. Казалось бы, какие могут быть поводы для недовольства? Москвичи занимают первую строчку в турнирной таблице, а единственная ничья пришлась на матч с чемпионом, «Локомотивом»? Но не всё так однозначно. «Красно-белые» продолжают героически преодолевать трудности, добиваясь трудовых побед, которые совсем не впечатляют.
3+1
Пока у «Спартака» в нынешнем сезоне не было ни одного матча, по итогам которого можно было бы смело похвалить команду и главного тренера. В первом туре москвичи победили «Оренбург» за счёт грубейшей ошибки голкипера, выронившего мяч на ногу Самуэлю Жиго. Во втором туре была боевая ничья с «Локомотивом», во время которой, пожалуй, красно-белые выглядели лучше. С большой натяжкой можно сказать, что именно этот матч пока был самым ярким у «Спартака» в нынешнем сезоне. В третьем туре «Спартак» дожал «Анжи», находящийся в предсмертном состоянии. И то москвичам потребовалось удаление у соперника, чтобы довести дело до победы, а в концовке, когда у «Спартака» было на двух игроков больше, хозяева «героически» отстаивали победный счёт. И теперь в актив «Спартака» добавилась ещё одна победа, которой, положа руку на сердце, быть не должно было вовсе. «Краснодар» был лучше во всех компонентах кроме одного – реализации. «Спартак», что называется, отскочил. Неудивительно, что после матча капитан «красно-белых» Денис Глушаков довольно жёстко отозвался об игре своей команды, сказав, что «Спартак» играл безобразно.
Нет Комбарова, будет счастье?
После ничьи=поражения от ПАОКа в очередной раз развернулась настоящая кампания, направленная против Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Многие болельщики «Спартака» вновь задались вопросом, почему Массимо Каррера продолжает ставить их в состав, несмотря на неважную игру. Каррера, видимо, и сам остался не слишком доволен действиями Комбарова, чей фланг всё чаще напоминает проходной двор, отправив на фланг Лоренсо Мельгарехо. Но парагваец словно ответил на вопрос, который волновал болельщиков. Нельзя сказать, что Мельгарехо хоть в чём-то превзошёл Комбарова, а свой самый яркий момент в матче Лоренсо сотворил, удачно выбросив мяч из аута Глушакову, что едва не превратилось в выход один на один.
Глушаков же вновь не впечатлил, показав худший показатель точности передач среди центральных полузащитников москвичей (63%). Возможно, Каррере пора сделать выбор в пользу Ивелина Попова, который производит более цельное впечатление. Но в матче с «Краснодаром» критику заслужили не только Глушаков, но и остальные партнёры Дениса по центральной линии. Хозяева выиграли центр поля, что и предопределило характер матча. Удивительно, но «Спартак» сыграл строго вторым номером. Наверное, Массимо Каррера так и планировал, но такой «Спартак» было видеть крайне непривычно. В общей сложности москвичи сделали всего 358 передач за матч.
У «Спартака» появился вратарь на годы вперёд
Единственным лучом света в тёмном царстве Карреры стал игра юного Александра Максименко. Тренерскому штабу «красно-белых» доставалось после того, как Максименко «привёз» в первом матче с ПАОКом в Салониках. Но сегодня голкипер показал, что в отсутствии травмированного Селихова он должен быть первым номером. В конце концов, Ребров тоже привозил и немало, а в пользу Максименко говорит отличная перспектива. Сегодня же именно Максименко оставил «Спартак» в игре и подарил шанс на очки. Пожалуй, теперь можно уже говорить, что Каррера сделал правильный выбор.
Квинси совсем не тот
Очередной неудачный матч провёл форвард «Спартака» Квинси Промес. Каррера уверен, что у голландца нет никаких проблем с мотивацией, но почему-то в его игре нет былой искры. Из игры Промеса практически исчез дриблинг, попытки как-то разнообразить атаку, готовность к нестандартным ходам. К слову, творческий кризис распространился абсолютно на всю линию атаки. У «героя» ПАОКа Луиса Адриано за 75 минут игры не было ни одного удара по воротам. Зе Луиш нанёс всего один удар, пусть он и стал в итоге «трёхочковым». При столь неудачной игре впереди москвичам остаётся уповать на стандарты в исполнении Адриано, Жиго при угловых и счастливый случай. Возможно, этого достаточно, чтобы набирать очки в матчах с «Анжи» и «Оренбургом», но что будет дальше? Тревожит отсутствие прогресса в игре «Спартака».
Ари и Мамаев ещё повоюют
Краснодрцы имеют полное право сетовать на итоговый результат. «Быки» провели практически образцовый матч, задавив команду, которая привыкла владеть мячом. Встреча развивалась по сценарию хозяев, но они не использовали свои многочисленные шансы. Именно по качеству игры «Краснодар» провёл лучший матч сезона. Вдвойне обидно, что он не принёс команде с юга России заслуженных очков.
В составе «Краснодара» стоит выделить Ари и Павла Мамаева. Оба уже вроде как «сбитые лётчики», чья карьера идёт на спад. Но против «Спартака» Ари и Мамаев жгли, может, соперник был настолько принципиальным. Ари стал антигероем, удалившись в концовке, но до этого именно от него исходила основная опасность воротам «Спартака».
Мамаев и вовсе превращался во второго форварда, который проделывал колоссальный объём работы. Получился (с сильной натяжкой) Стивен Джеррард, успевающий везде. Неудивительно, что в концовке Павла заменили: в такой энергозатратный футбол практически невозможно играть 90 минут. Возможно, подстегнул Мамаева и пример Смолова, который пошёл на повышение.
«Краснодар» будет в порядке и без Смолова
Переход Фёдора Смолова пока практически не сказывается на игре «Краснодара». Трудно сказать, будет ли Ари достойной заменой Смолову в долгосрочной перспективе, но в матче со «Спартаком» бразилец с российским паспортом был очень полезен. Наверняка, тренерский штаб делает ставку на своих воспитанников, Игнатьев уже всё чаще привлекается к игре за основную команду. Переходным вариантом до взросления Игнатьева, Уткина, Шапи-Сулейманова и других нападающих может стать именно Ари, способный провести на высоком уровне ещё сезон-два. Но главное, что «Краснодар» абсолютно безболезненно изменил свой рисунок игры после отъезда Смолова. Разве сегодня впереди у южан получалось недостаточно?
В то же время серьёзной проблемой «Краснодара» остаётся неумение брать свои очки. Южане слишком часто наступают на эти грабли. Пока краснодарцы не начнут действовать цинично и жестоко, добивая своих соперников, претендовать даже на путёвки в Лигу чемпионов будет сложно.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов удачно съездил в Краснодар, если брать исключительно счёт матча. Казалось бы, какие могут быть поводы для недовольства? Москвичи занимают первую строчку в турнирной таблице, а единственная ничья пришлась на матч с чемпионом, «Локомотивом»? Но не всё так однозначно. «Красно-белые» продолжают героически преодолевать трудности, добиваясь трудовых побед, которые совсем не впечатляют.
3+1
Пока у «Спартака» в нынешнем сезоне не было ни одного матча, по итогам которого можно было бы смело похвалить команду и главного тренера. В первом туре москвичи победили «Оренбург» за счёт грубейшей ошибки голкипера, выронившего мяч на ногу Самуэлю Жиго. Во втором туре была боевая ничья с «Локомотивом», во время которой, пожалуй, красно-белые выглядели лучше. С большой натяжкой можно сказать, что именно этот матч пока был самым ярким у «Спартака» в нынешнем сезоне. В третьем туре «Спартак» дожал «Анжи», находящийся в предсмертном состоянии. И то москвичам потребовалось удаление у соперника, чтобы довести дело до победы, а в концовке, когда у «Спартака» было на двух игроков больше, хозяева «героически» отстаивали победный счёт. И теперь в актив «Спартака» добавилась ещё одна победа, которой, положа руку на сердце, быть не должно было вовсе. «Краснодар» был лучше во всех компонентах кроме одного – реализации. «Спартак», что называется, отскочил. Неудивительно, что после матча капитан «красно-белых» Денис Глушаков довольно жёстко отозвался об игре своей команды, сказав, что «Спартак» играл безобразно.
Нет Комбарова, будет счастье?
После ничьи=поражения от ПАОКа в очередной раз развернулась настоящая кампания, направленная против Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Многие болельщики «Спартака» вновь задались вопросом, почему Массимо Каррера продолжает ставить их в состав, несмотря на неважную игру. Каррера, видимо, и сам остался не слишком доволен действиями Комбарова, чей фланг всё чаще напоминает проходной двор, отправив на фланг Лоренсо Мельгарехо. Но парагваец словно ответил на вопрос, который волновал болельщиков. Нельзя сказать, что Мельгарехо хоть в чём-то превзошёл Комбарова, а свой самый яркий момент в матче Лоренсо сотворил, удачно выбросив мяч из аута Глушакову, что едва не превратилось в выход один на один.
Глушаков же вновь не впечатлил, показав худший показатель точности передач среди центральных полузащитников москвичей (63%). Возможно, Каррере пора сделать выбор в пользу Ивелина Попова, который производит более цельное впечатление. Но в матче с «Краснодаром» критику заслужили не только Глушаков, но и остальные партнёры Дениса по центральной линии. Хозяева выиграли центр поля, что и предопределило характер матча. Удивительно, но «Спартак» сыграл строго вторым номером. Наверное, Массимо Каррера так и планировал, но такой «Спартак» было видеть крайне непривычно. В общей сложности москвичи сделали всего 358 передач за матч.
У «Спартака» появился вратарь на годы вперёд
Единственным лучом света в тёмном царстве Карреры стал игра юного Александра Максименко. Тренерскому штабу «красно-белых» доставалось после того, как Максименко «привёз» в первом матче с ПАОКом в Салониках. Но сегодня голкипер показал, что в отсутствии травмированного Селихова он должен быть первым номером. В конце концов, Ребров тоже привозил и немало, а в пользу Максименко говорит отличная перспектива. Сегодня же именно Максименко оставил «Спартак» в игре и подарил шанс на очки. Пожалуй, теперь можно уже говорить, что Каррера сделал правильный выбор.
Александр Максименко
Квинси совсем не тот
Очередной неудачный матч провёл форвард «Спартака» Квинси Промес. Каррера уверен, что у голландца нет никаких проблем с мотивацией, но почему-то в его игре нет былой искры. Из игры Промеса практически исчез дриблинг, попытки как-то разнообразить атаку, готовность к нестандартным ходам. К слову, творческий кризис распространился абсолютно на всю линию атаки. У «героя» ПАОКа Луиса Адриано за 75 минут игры не было ни одного удара по воротам. Зе Луиш нанёс всего один удар, пусть он и стал в итоге «трёхочковым». При столь неудачной игре впереди москвичам остаётся уповать на стандарты в исполнении Адриано, Жиго при угловых и счастливый случай. Возможно, этого достаточно, чтобы набирать очки в матчах с «Анжи» и «Оренбургом», но что будет дальше? Тревожит отсутствие прогресса в игре «Спартака».
Ари и Мамаев ещё повоюют
Краснодрцы имеют полное право сетовать на итоговый результат. «Быки» провели практически образцовый матч, задавив команду, которая привыкла владеть мячом. Встреча развивалась по сценарию хозяев, но они не использовали свои многочисленные шансы. Именно по качеству игры «Краснодар» провёл лучший матч сезона. Вдвойне обидно, что он не принёс команде с юга России заслуженных очков.
В составе «Краснодара» стоит выделить Ари и Павла Мамаева. Оба уже вроде как «сбитые лётчики», чья карьера идёт на спад. Но против «Спартака» Ари и Мамаев жгли, может, соперник был настолько принципиальным. Ари стал антигероем, удалившись в концовке, но до этого именно от него исходила основная опасность воротам «Спартака».
Мамаев и вовсе превращался во второго форварда, который проделывал колоссальный объём работы. Получился (с сильной натяжкой) Стивен Джеррард, успевающий везде. Неудивительно, что в концовке Павла заменили: в такой энергозатратный футбол практически невозможно играть 90 минут. Возможно, подстегнул Мамаева и пример Смолова, который пошёл на повышение.
Зе Луишу хватило одного удара
«Краснодар» будет в порядке и без Смолова
Переход Фёдора Смолова пока практически не сказывается на игре «Краснодара». Трудно сказать, будет ли Ари достойной заменой Смолову в долгосрочной перспективе, но в матче со «Спартаком» бразилец с российским паспортом был очень полезен. Наверняка, тренерский штаб делает ставку на своих воспитанников, Игнатьев уже всё чаще привлекается к игре за основную команду. Переходным вариантом до взросления Игнатьева, Уткина, Шапи-Сулейманова и других нападающих может стать именно Ари, способный провести на высоком уровне ещё сезон-два. Но главное, что «Краснодар» абсолютно безболезненно изменил свой рисунок игры после отъезда Смолова. Разве сегодня впереди у южан получалось недостаточно?
В то же время серьёзной проблемой «Краснодара» остаётся неумение брать свои очки. Южане слишком часто наступают на эти грабли. Пока краснодарцы не начнут действовать цинично и жестоко, добивая своих соперников, претендовать даже на путёвки в Лигу чемпионов будет сложно.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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