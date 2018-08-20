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На матче "Динамо" - "Уфа" присутствует Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 4-го тура чемпионата России "Динамо" - "Уфа".

Специалист возглавлял столичный клуб с 2014 по 2015 год.
Теги: Уфа Динамо Черчесов
Сегодня, 21:07
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