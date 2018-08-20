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Александр Максименко: мне по силам быть основным вратарем "Спартака", это мой уровень

Вратарь "Спартака" Александр Максименко прокомментировал свой старт в новом сезоне.

"Тяжело ли было не пропустить ни одного гола в четырех матчах? С такой командой ничего не тяжело. Есть ли в планах потеснить Селихова в качестве основного вратаря "Спартака"? Все постепенно. Решение за тренерским штабом. Мое дело - тренироваться на 200 процентов. Как будет, так будет.

Можно сказать, с каждой игрой я адаптируюсь к этому уровню. Сейчас, к четвертой-пятой игре, я осознал, что это мой уровень, он мне по силам. Конечно, я задумывался, смогу ли. Сейчас все сомнения уходят", - цитирует Максименко "Спорт FM".
Теги: Максименко Спартак
Вчера, 23:56
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№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сконцентрируйся,Саша,на футболе - от этого всем будет лучше!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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