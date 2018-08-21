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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Краснодар" ищет спортивного психолога
Клуб Сергея Галицкого обновил список вакансий в своём профиле на сайте hh.ru.
"Краснодару" требуется графический дизайнер, а также спортивный психолог на полную занятость с опытом работы со спортсменами и высшим психологическим образованием.
В обязанности психолога будет входить: осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников Академии в процессе обучения; определение факторов, препятствующих развитию личности воспитанников и принятие мер по оказанию им различного вида психологической помощи; проведение психологической диагностики различного профиля и предназначения.
Размер зарплаты на сайте не указан.
"Краснодару" требуется графический дизайнер, а также спортивный психолог на полную занятость с опытом работы со спортсменами и высшим психологическим образованием.
В обязанности психолога будет входить: осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников Академии в процессе обучения; определение факторов, препятствующих развитию личности воспитанников и принятие мер по оказанию им различного вида психологической помощи; проведение психологической диагностики различного профиля и предназначения.
Размер зарплаты на сайте не указан.
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