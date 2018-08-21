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"Краснодар" ищет спортивного психолога

Клуб Сергея Галицкого обновил список вакансий в своём профиле на сайте hh.ru.

"Краснодару" требуется графический дизайнер, а также спортивный психолог на полную занятость с опытом работы со спортсменами и высшим психологическим образованием.

В обязанности психолога будет входить: осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников Академии в процессе обучения; определение факторов, препятствующих развитию личности воспитанников и принятие мер по оказанию им различного вида психологической помощи; проведение психологической диагностики различного профиля и предназначения.

Размер зарплаты на сайте не указан.
Теги: Краснодар
Сегодня, 12:41
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