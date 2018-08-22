Новости партнеров

"Зенит" поздравил Артема Дзюбу с юбилеем

Питерский "Зенит", цвета которого Артем Дзюба защищает на данный момент, поздравил своего футболиста с 30-летием.

Напомним, что Артем Дзюба выступает за питерцев с лета 2015 года. В 107 играх за сине-бело-голубых он сумел записать на свой счет 44 забитых гола. Также он помог команде завоевать Кубок России и два Суперкубка.


Также к поздравлениям футболиста присоединилась сборная России


Читайте по теме:

Путь Артема Дзюбы. От скандалиста и "предателя" до героя нашего футбола

Роман Павлюченко: сейчас с игроками сборной происходит то же, что с нами в 2008
Сегодня, 09:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 10:31) #
  • -1
  •  (3)

Дерзай, Тёма!

Теперь ты больше - не подающий надежды, теперь ты - надежды оправдывающий!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: Анатоль777 (Сегодня, 10:07) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Осиновый кол ему подарите


--------------------
Толян не сдается©Ромуальд
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:04) #
  • +2
  •  (4)

3:0 хороший счет. Всегда!)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.