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Москва Рубин
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Екатеринбург Уфа
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Александр Гришин: сразу поразил Кучаев. Он не хуже Головина
Бывший главный тренер молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин рассказал о самых больших талантах, с которыми работал.
– Бывало, что вы хотели убрать футболиста – а вам не позволили?
– Такая ситуация в ЦСКА невозможна. К тренеру никто не лезет. Мы с Валерой за семь лет ни разу не опозорились – в юношеской Лиге чемпионов неизменно выходили из группы. Это дорогого стоило – играли-то с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Баварией". Плюс воспитали Головина, Чалова, Кучаева, Чернова, Жамалетдинова, Гордюшенко…
– Хоть кто-то из отчисленных вами заиграл на стороне?
– В премьер-лиге – ни один. С опытом нам достаточно взглянуть, как парень идет к полю, чтоб почти все о нем понять. По походке!
– Был мальчишка, поразивший вас с первого взгляда?
– Кучаев. И Головин.
– Стоимость Головина, благодаря "Монако", мы знаем. Сегодняшняя цена Кучаева?
– Во-первых, Костя пока залечивает травму. Во-вторых, ему еще надо года два поиграть в премьер-лиге. Мальчишка талантливый, не хуже Головина.
– Только позиция другая.
– Это потому, что поставили слева. У меня-то под нападающими играл.
– Гончаренко его даже крайним защитником выпускал.
– Из-за того, что Щенников сломался. Попробовали Кучаева – вроде идет…
– У вас сердце кровью обливалось?
– Наоборот. Мы сами так мыслили в игровые времена: "Пусть ставят куда угодно, лишь бы на поле выйти". Играй слева, доказывай. Будешь сильнее Дзагоева – дадут шанс под нападающими.
Был, например, у нас в школе Слава Подберезкин.– За 1992 год не тянул, выходил исключительно на замену, самый маленький в команде. Но я знал, что у парня есть качества – и держался за него: "Слава, буду давать тебе 20 минут". После Подберезкин поиграл в "Урале" и "Краснодаре", теперь в "Рубине".
– В ЦСКА не подошел?
– Даже в дубль не взяли.
– Какая мелочь в Подберезкине вас зацепила?
– Футбольные мозги. Видно – разбирается парень! Передачи хорошие, правая ножка тоже. Оставалось ждать, когда подрастет. Сейчас здоровенный стал, под два метра!
– Головин – дерзкий?
– Да нет, он нормальный. Для меня удивительно, что отвечает кому-то на поле, грубо играет. В юношах такого за ним не водилось. Саше тогда силенок не хватало – мы его на тренажеры подсадили. Как окреп, сразу стал тем самым Головиным.
– Бывало, что юниор вас сразил своим автомобилем?
– Приехали играть с дублем "Спартака", смотрим – подкатывают на "Гелентвагенах" двое. Присмотрелись – Давыдов и Козлов. Я обалдел. Заканчивал играть в Ростове, далек был от этих цифр, которые в Москве выписываются. Когда мне говорили, какие стали премиальные, отвечал: "Хорош обманывать, не может такого быть…"
– По 20 тысяч долларов за матч?
– Уже и по полтиннику пошло. Да мне надо было сезон отыграть, чтоб столько заработать! А здесь подписал долгосрочный контракт – и сиди на лавочке, деньги капают.
– Люди из обеспеченных семей могут раскрыться в футболе?
– В основном – спорт для бедных. Ты должен вылезать, карабкаться, пахать. По школе ЦСКА знаю – все блатное, что приезжало, так и растворялось. Футбол не обманешь. Вот меня Андрей Тихонов удивляет. Ну что ты сына за собой таскаешь? То в "Енисей", то в "Крылья". Думаю, это неправильно. Отдай его в другой клуб, пусть там доказывает. Когда докажет – забери к себе. Говорю так, потому что мой сын тоже играл в футбол. А я как раз его 1995 год тренировал. Сказал: "Ты у меня играть не будешь…"
– Он и закончил от обиды.
– Да. Вообще, говорит, играть не буду.
– Нам до сих пор грустно за судьбу Базелюка. Такой парень.
– Костя – хороший футболист. Но не уровня ЦСКА. Характера не хватает. Мы-то его чуть ли не палками гнали: "Костя, беги!"
– Ленивый?
– Не выносливый. Как у нас тренировка на выносливость – все, работать не мог. Специфика такая: разыграли мяч, ему отдали – удар у Базелюка классный. С левой ноги медведя в лесу убивать можно. Развернется, ба-бах – гол! В дубле забивал очень много. Мы довели его до основы. Там забил "Ростову" через две минуты после выхода на замену, эти три очка решили судьбу чемпионства. Если б ЦСКА сыграл вничью – занял бы третье место, а не первое. Я-то надеялся, Костя заиграет. Но потом он переключился на какой-то искусственный футбол…
– В смысле?
– "Дота" – или как называется? В общем, подсел на компьютерные игры. В футбол с кем-то соревнуется по всей России. Я Базелюка не понял. Зачем ему это все?
– Самый фантастический лентяй, которого встретили в футболе?
– Радимов. Он же самый большой талант. Помню, только приехал в ЦСКА из Питера. Мы все старше его на пять-шесть лет. Работаем на поле, Влад на кого-то обиделся – уселся на мяч: "Я тренироваться не буду!" – "Ты что, с ума сошел?" Своеобразный человек, - приводит слова Гришина "СЭ".
– Бывало, что вы хотели убрать футболиста – а вам не позволили?
– Такая ситуация в ЦСКА невозможна. К тренеру никто не лезет. Мы с Валерой за семь лет ни разу не опозорились – в юношеской Лиге чемпионов неизменно выходили из группы. Это дорогого стоило – играли-то с "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Баварией". Плюс воспитали Головина, Чалова, Кучаева, Чернова, Жамалетдинова, Гордюшенко…
– Хоть кто-то из отчисленных вами заиграл на стороне?
– В премьер-лиге – ни один. С опытом нам достаточно взглянуть, как парень идет к полю, чтоб почти все о нем понять. По походке!
– Был мальчишка, поразивший вас с первого взгляда?
– Кучаев. И Головин.
– Стоимость Головина, благодаря "Монако", мы знаем. Сегодняшняя цена Кучаева?
– Во-первых, Костя пока залечивает травму. Во-вторых, ему еще надо года два поиграть в премьер-лиге. Мальчишка талантливый, не хуже Головина.
– Только позиция другая.
– Это потому, что поставили слева. У меня-то под нападающими играл.
– Гончаренко его даже крайним защитником выпускал.
– Из-за того, что Щенников сломался. Попробовали Кучаева – вроде идет…
– У вас сердце кровью обливалось?
– Наоборот. Мы сами так мыслили в игровые времена: "Пусть ставят куда угодно, лишь бы на поле выйти". Играй слева, доказывай. Будешь сильнее Дзагоева – дадут шанс под нападающими.
Был, например, у нас в школе Слава Подберезкин.– За 1992 год не тянул, выходил исключительно на замену, самый маленький в команде. Но я знал, что у парня есть качества – и держался за него: "Слава, буду давать тебе 20 минут". После Подберезкин поиграл в "Урале" и "Краснодаре", теперь в "Рубине".
– В ЦСКА не подошел?
– Даже в дубль не взяли.
– Какая мелочь в Подберезкине вас зацепила?
– Футбольные мозги. Видно – разбирается парень! Передачи хорошие, правая ножка тоже. Оставалось ждать, когда подрастет. Сейчас здоровенный стал, под два метра!
– Головин – дерзкий?
– Да нет, он нормальный. Для меня удивительно, что отвечает кому-то на поле, грубо играет. В юношах такого за ним не водилось. Саше тогда силенок не хватало – мы его на тренажеры подсадили. Как окреп, сразу стал тем самым Головиным.
– Бывало, что юниор вас сразил своим автомобилем?
– Приехали играть с дублем "Спартака", смотрим – подкатывают на "Гелентвагенах" двое. Присмотрелись – Давыдов и Козлов. Я обалдел. Заканчивал играть в Ростове, далек был от этих цифр, которые в Москве выписываются. Когда мне говорили, какие стали премиальные, отвечал: "Хорош обманывать, не может такого быть…"
– По 20 тысяч долларов за матч?
– Уже и по полтиннику пошло. Да мне надо было сезон отыграть, чтоб столько заработать! А здесь подписал долгосрочный контракт – и сиди на лавочке, деньги капают.
– Люди из обеспеченных семей могут раскрыться в футболе?
– В основном – спорт для бедных. Ты должен вылезать, карабкаться, пахать. По школе ЦСКА знаю – все блатное, что приезжало, так и растворялось. Футбол не обманешь. Вот меня Андрей Тихонов удивляет. Ну что ты сына за собой таскаешь? То в "Енисей", то в "Крылья". Думаю, это неправильно. Отдай его в другой клуб, пусть там доказывает. Когда докажет – забери к себе. Говорю так, потому что мой сын тоже играл в футбол. А я как раз его 1995 год тренировал. Сказал: "Ты у меня играть не будешь…"
– Он и закончил от обиды.
– Да. Вообще, говорит, играть не буду.
– Нам до сих пор грустно за судьбу Базелюка. Такой парень.
– Костя – хороший футболист. Но не уровня ЦСКА. Характера не хватает. Мы-то его чуть ли не палками гнали: "Костя, беги!"
– Ленивый?
– Не выносливый. Как у нас тренировка на выносливость – все, работать не мог. Специфика такая: разыграли мяч, ему отдали – удар у Базелюка классный. С левой ноги медведя в лесу убивать можно. Развернется, ба-бах – гол! В дубле забивал очень много. Мы довели его до основы. Там забил "Ростову" через две минуты после выхода на замену, эти три очка решили судьбу чемпионства. Если б ЦСКА сыграл вничью – занял бы третье место, а не первое. Я-то надеялся, Костя заиграет. Но потом он переключился на какой-то искусственный футбол…
– В смысле?
– "Дота" – или как называется? В общем, подсел на компьютерные игры. В футбол с кем-то соревнуется по всей России. Я Базелюка не понял. Зачем ему это все?
– Самый фантастический лентяй, которого встретили в футболе?
– Радимов. Он же самый большой талант. Помню, только приехал в ЦСКА из Питера. Мы все старше его на пять-шесть лет. Работаем на поле, Влад на кого-то обиделся – уселся на мяч: "Я тренироваться не буду!" – "Ты что, с ума сошел?" Своеобразный человек, - приводит слова Гришина "СЭ".
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