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Алексей Харламов: повезло, что в Кубке России нам достался ЦСКА

Заместитель директора "Тюмени" Алексей Харламов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка России, по итогам которой его команде достался в соперники московский ЦСКА.

"Мы считаем, что нам повезло со жребием. ЦСКА — серьёзный клуб. Стадион у нас первой категории, поэтому мы без проблем примем болельщиков у себя. Тем более не так давно ЦСКА играл у нас с "Енисеем". В нашей команде играет их воспитанник — Савелий Козлов.

Очень ждём этого матча и надеемся, что дадим бой. Уверен, что стадион будет заполнен, все 13 тыс. Не знаю, сколько приедет болельщиков ЦСКА, но тюменские и из Тюменской области точно будут все", - цитирует Харламова "Чемпионат.сом".
Теги: Тюмень ЦСКА
Вчера, 23:14
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