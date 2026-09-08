"Не смогла сдержать слез". Жена Сафонова - о реакции на попадание Матвея в десятку лучших вратарей

Марина Кондратюк, жена голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова, эмоционально отреагировала на попадание вратаря в десятку претендентов на звание лучшего голкипера года.

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- Было важно для меня, чтобы он попал в десятку лучших вратарей. Я как жена не могу объективно оценивать, тем не менее я понимаю, что он заслуживает там быть. И когда мне скинули новость о включении в топ-10, я не смогла сдержать слез, записала Матвею кружок. Хотя я прекрасно понимаю, что для него важнее попасть в пятерку, - рассказала Кондратюк в своём телеграм-канале.

Она призналась, что не смогла сдержать слёз, когда узнала о номинации мужа.Сафонов защищает ворота "ПСЖ" с 2024 года. В прошлом сезоне россиянин закрепился в основном составе парижан, а в нынешнем продолжает оставаться первым номером команды.Победителя в номинации лучшему вратарю года объявят 26 октября на церемонии вручения "Золотого мяча" в Лондоне.