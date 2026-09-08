Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рязань
0 - 2 0 2
Спартак КостромаЗавершен
Текстильщик
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
1 - 0 1 0
ЛАСКЗавершен
Брюгге
2 - 3 2 3
Астон ВиллаЗавершен
Боруссия Д
3 - 2 3 2
ВильярреалЗавершен
Лилль
2 - 3 2 3
БетисЗавершен
Порту
0 - 2 0 2
Манчестер СитиЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
ИнтерЗавершен

"Не смогла сдержать слез". Жена Сафонова - о реакции на попадание Матвея в десятку лучших вратарей

Марина Кондратюк, жена голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова, эмоционально отреагировала на попадание вратаря в десятку претендентов на звание лучшего голкипера года.
Фото: Getty Images
Она призналась, что не смогла сдержать слёз, когда узнала о номинации мужа.

- Было важно для меня, чтобы он попал в десятку лучших вратарей. Я как жена не могу объективно оценивать, тем не менее я понимаю, что он заслуживает там быть. И когда мне скинули новость о включении в топ-10, я не смогла сдержать слез, записала Матвею кружок. Хотя я прекрасно понимаю, что для него важнее попасть в пятерку, - рассказала Кондратюк в своём телеграм-канале.

Сафонов защищает ворота "ПСЖ" с 2024 года. В прошлом сезоне россиянин закрепился в основном составе парижан, а в нынешнем продолжает оставаться первым номером команды.

Победителя в номинации лучшему вратарю года объявят 26 октября на церемонии вручения "Золотого мяча" в Лондоне.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится