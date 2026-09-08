Сёмин: Кварацхелия заслужил "Золотой мяч"

- Такие люди, как Мишель Платини и Тони Кроос, хорошо знают, что такое футбол. Они видели очень много матчей за всю жизнь и очень тонко оценивают игру. Поэтому они справедливо говорят, что на сегодняшний день Хвича Кварацхелия лучший в мире и самый стабильный игрок. Я давно говорю, что Хвича заслужил "Золотой мяч", - цитирует эксперта "СЭ".
В прошлом сезоне Кварацхелия сыграл за "ПСЖ" 48 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 19 голов и 11 результативных передач. Вместе с парижанами 25-летний футболист стал победителем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат Франции и Межконтинентальный кубок.
До переезда во Францию грузин выступал за "Наполи", а ранее играл в России за "Локомотив" и "Рубин".