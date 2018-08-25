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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Ролан Гусев: мог пойти куда угодно, но не в "Спартак". Так воспитывали в "Динамо"
Бывший полузащитник "Динамо" и ЦСКА Ролан Гусев рассказал о том, как отказывался перейти в "Спартак" и оценил поступок Александра Ташаев, согласившийся на такой переход.
- В 2001 году вас упорно звал "Спартак". Долго раздумывали над предложением красно-белых?
- Вы же понимаете, что я просто не мог оказаться в "Спартаке" и ответить ему согласием. Меня так воспитывали еще в детско-юношеской школе "Динамо". "Спартак" с юных лет являлся для меня раздражителем. Внутреннее чувство не позволило бы мне перейти в состав красно-белых. В итоге пошел в ЦСКА и ни о чем не жалею. С армейцами я выигрывал и чемпионаты, и кубки. А "Спартаку" я не мог сказать "да".
Думал, размышлял, прокручивал в голове, но все равно не представлял себя в форме "Спартака", в красно-белой футболке после "Динамо". Не мог смириться с этой мыслью! Куда угодно можно было пойти, но только не в "Спартак"
- В одном интервью вы заметили: "После того, как я не перешел в "Спартак", Романцев сказал, что в сборной меня не будет. Хотя я и отыграл все игры в отборочном цикле, мы вышли на чемпионат мира-2002, но я туда не поехал"…
- Тогда мне действительно так казалось. Я же практически весь отборочный цикл сыграл. А в Японию не попал… С другой стороны, в сборной был Карпин. Не знаю… Но тогда я вот так видел эту ситуацию. Все сборы я прошел, практически весь цикл отыграл, а в заявку не попал.
- С Романцевым не пытались прояснить ситуацию?
- Зачем? Он принял такое решение. Что бы это выяснение изменило? Помню, мне позвонили журналисты и сообщили, что меня нет в списках. Как-то так…
- Сейчас многие осуждают Ташаева за переход из "Динамо" в "Спартак". Ваше отношение к его решению?
- Да сложно сказать. Не в курсе, чем он руководствовался. Надо знать ситуацию в "Динамо", контрактные условия "Спартака". Не собираюсь его ни осуждать, ни хвалить. Ташаев сделал свой выбор. Что значит "предатель"? Всю жизнь игроки переходили из "Динамо" в "Спартак" и наоборот. Просто болельщикам команд больно на это смотреть. Тем более, речь идет о лидере бело-голубых. Это, видимо, вдвойне неприятно. Только время покажет, оказался ли Ташаев прав или нет. Сейчас выносить ему вердикт я не готов. Что касается предстоящего дерби, то "Спартаку" будет непросто, - цитирует Гусева "СЭ".
- В 2001 году вас упорно звал "Спартак". Долго раздумывали над предложением красно-белых?
- Вы же понимаете, что я просто не мог оказаться в "Спартаке" и ответить ему согласием. Меня так воспитывали еще в детско-юношеской школе "Динамо". "Спартак" с юных лет являлся для меня раздражителем. Внутреннее чувство не позволило бы мне перейти в состав красно-белых. В итоге пошел в ЦСКА и ни о чем не жалею. С армейцами я выигрывал и чемпионаты, и кубки. А "Спартаку" я не мог сказать "да".
Думал, размышлял, прокручивал в голове, но все равно не представлял себя в форме "Спартака", в красно-белой футболке после "Динамо". Не мог смириться с этой мыслью! Куда угодно можно было пойти, но только не в "Спартак"
- В одном интервью вы заметили: "После того, как я не перешел в "Спартак", Романцев сказал, что в сборной меня не будет. Хотя я и отыграл все игры в отборочном цикле, мы вышли на чемпионат мира-2002, но я туда не поехал"…
- Тогда мне действительно так казалось. Я же практически весь отборочный цикл сыграл. А в Японию не попал… С другой стороны, в сборной был Карпин. Не знаю… Но тогда я вот так видел эту ситуацию. Все сборы я прошел, практически весь цикл отыграл, а в заявку не попал.
- С Романцевым не пытались прояснить ситуацию?
- Зачем? Он принял такое решение. Что бы это выяснение изменило? Помню, мне позвонили журналисты и сообщили, что меня нет в списках. Как-то так…
- Сейчас многие осуждают Ташаева за переход из "Динамо" в "Спартак". Ваше отношение к его решению?
- Да сложно сказать. Не в курсе, чем он руководствовался. Надо знать ситуацию в "Динамо", контрактные условия "Спартака". Не собираюсь его ни осуждать, ни хвалить. Ташаев сделал свой выбор. Что значит "предатель"? Всю жизнь игроки переходили из "Динамо" в "Спартак" и наоборот. Просто болельщикам команд больно на это смотреть. Тем более, речь идет о лидере бело-голубых. Это, видимо, вдвойне неприятно. Только время покажет, оказался ли Ташаев прав или нет. Сейчас выносить ему вердикт я не готов. Что касается предстоящего дерби, то "Спартаку" будет непросто, - цитирует Гусева "СЭ".
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