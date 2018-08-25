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Ролан Гусев: мог пойти куда угодно, но не в "Спартак". Так воспитывали в "Динамо"

Бывший полузащитник "Динамо" и ЦСКА Ролан Гусев рассказал о том, как отказывался перейти в "Спартак" и оценил поступок Александра Ташаев, согласившийся на такой переход.

- В 2001 году вас упорно звал "Спартак". Долго раздумывали над предложением красно-белых?

- Вы же понимаете, что я просто не мог оказаться в "Спартаке" и ответить ему согласием. Меня так воспитывали еще в детско-юношеской школе "Динамо". "Спартак" с юных лет являлся для меня раздражителем. Внутреннее чувство не позволило бы мне перейти в состав красно-белых. В итоге пошел в ЦСКА и ни о чем не жалею. С армейцами я выигрывал и чемпионаты, и кубки. А "Спартаку" я не мог сказать "да".

Думал, размышлял, прокручивал в голове, но все равно не представлял себя в форме "Спартака", в красно-белой футболке после "Динамо". Не мог смириться с этой мыслью! Куда угодно можно было пойти, но только не в "Спартак"

- В одном интервью вы заметили: "После того, как я не перешел в "Спартак", Романцев сказал, что в сборной меня не будет. Хотя я и отыграл все игры в отборочном цикле, мы вышли на чемпионат мира-2002, но я туда не поехал"…

- Тогда мне действительно так казалось. Я же практически весь отборочный цикл сыграл. А в Японию не попал… С другой стороны, в сборной был Карпин. Не знаю… Но тогда я вот так видел эту ситуацию. Все сборы я прошел, практически весь цикл отыграл, а в заявку не попал.

- С Романцевым не пытались прояснить ситуацию?

- Зачем? Он принял такое решение. Что бы это выяснение изменило? Помню, мне позвонили журналисты и сообщили, что меня нет в списках. Как-то так…

- Сейчас многие осуждают Ташаева за переход из "Динамо" в "Спартак". Ваше отношение к его решению?

- Да сложно сказать. Не в курсе, чем он руководствовался. Надо знать ситуацию в "Динамо", контрактные условия "Спартака". Не собираюсь его ни осуждать, ни хвалить. Ташаев сделал свой выбор. Что значит "предатель"? Всю жизнь игроки переходили из "Динамо" в "Спартак" и наоборот. Просто болельщикам команд больно на это смотреть. Тем более, речь идет о лидере бело-голубых. Это, видимо, вдвойне неприятно. Только время покажет, оказался ли Ташаев прав или нет. Сейчас выносить ему вердикт я не готов. Что касается предстоящего дерби, то "Спартаку" будет непросто, - цитирует Гусева "СЭ".
Теги: Гусев Спартак Динамо Романцев Сборная России Ташаев
Сегодня, 08:24
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№4 Написал: miktar (Сегодня, 09:24) #
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РОЛАН - Наш, армеец.
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а в сектах не болеют, там молятся несмотря на то, какой ты, раз розовая свинья - уже от всего оправдан...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 08:47) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Расскажи это Ташаеву с Зобниным, пусть посмеются. А вообще, взгляни на состав спортака, сборище проституток начиная Глушаковым и заканчивая Ерёменко. Понятия не имею как за этот притон можно болеть


про Кокорина, бросившего погибавшее динамо откровенно *потому что в зените платят(С)*, что нибудь пи3данёшь, дятел, или еплом в пах кокорину уткнёшься?

кстати, на эту же тему хочется услышать мнение и болельщиков самого Динамо, со слюнями наперевес кидавшихся на Зобнина и Ташаева.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 08:28) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
} {ерово тебя воспитали.
Сам пишешь погнался за гинеровскими деньгами.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 08:26) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Расскажи это Ташаеву с Зобниным, пусть посмеются. А вообще, взгляни на состав спортака, сборище проституток начиная Глушаковым и заканчивая Ерёменко. Понятия не имею как за этот притон можно болеть
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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