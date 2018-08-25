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Ненобель: "Крылья" подпишут бывшего игрока ЦСКА Миланова

Глава Самарской области Дмитрий Азаров сегодня заявил, что вскоре "Крылья Советов" порадуют болельщика подписанием известного игрока.

Инсайдерский телеграм-канал Ненобель сообщил, что речь идёт о бывшем полузащитнике ЦСКА Георгии Миланове.

26-летний болгарин выступал за "армейцев" на протяжении 5 лет, пока не покинул команду на правах свободного агента.
Теги: Крылья Советов ЦСКА Миланов
Сегодня, 14:23
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№3 Написал: Коля Варкутов (Сегодня, 15:55) #
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал----- https://piar.life/blog
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 14:40) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Lana Del Andrey
В голос поржал, если это стёб над армянским инсайдером
телеграм-канал Ненобель

ну как бы уже не первый год этот стёб с 15 тысячами подписчиков)
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 14:27) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
В голос поржал, если это стёб над армянским инсайдером
телеграм-канал Ненобель
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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