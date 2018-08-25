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Хоккейный СКА хочет провести матч на стадионе "Зенита" уже в грядущем сезоне

Заместитель председателя совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев заявил, что идея с проведением матча армейцев в КХЛ на футбольном стадионе "Санкт-Петербург" может осуществиться уже в предстоящем сезоне.



- Вы же хотели провести матч на стадионе "Зенита".

- Идея не потерялась. Я недавно разговаривал с Алексеем Борисовичем Миллером. Он сказал: "Чемпионат мира закончился, начинайте подготовку". Так что будем готовиться. Технологии известны. Заполняемость арены на такой матч гарантирована.

- Но, наверное, не в этом сезоне?

- Почему? Нам долго раскачиваться не надо, - цитирует Медведева "СЭ".
Теги: Зенит
Сегодня, 14:50
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 16:06) #
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с Динамо Минск небось
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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