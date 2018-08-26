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Евгений Кафельников: Жиго - самое бомбическое подписание "Спартака" со времен Промеса

Известный в прошлом теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников подвел итоги матча красно-белых с "Динамо" (2:1) в 5-м туре РПЛ, отметил лучших игроков встречи и прокомментировал гол, который пропустил Александр Максименко с чужой половины поля.

"Результатом доволен, игрой не очень. Выделил для себя одно: без Комбарова и Глушакова команда будет еще лучше играть. В этом я убедился в очередной раз. Что касается того, кто был лучшим, то Зобнин был хорош и, как обычно, Жиго и Джикия. Жиго — самое бомбическое подписание со времен Промеса.

Максименко? Рабочий момент. Думаю на него сильно не повлияет, защитники у него очень квалифицированные и не дадут ему возможности потерять уверенность.

"Зенит"? Об этом матче даже не думаю, наслаждаюсь победой. Будем думать о них через несколько дней", - цитирует Кафельникова Sport24.
Теги: Жиго Спартак Промес
Сегодня, 10:21
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(1)
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:30) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Максименко? Рабочий момент. Думаю на него сильно не повлияет, защитники у него очень квалифицированные и не дадут ему возможности потерять уверенность.


Он же только недавно его с Филимоновым сравнивал с определённым подтекстом.
Хотя, чего ещё ожидать от болельщика Спартака.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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