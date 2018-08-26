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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
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Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал поражение от "Локомотива" в матче 5-го тура чемпионата России (1:2).
– Первый тайм отыграли нормально, хотя, конечно, хотелось больше атакующей агрессии, – сказал Адиев. – Но если сравнивать с предыдущими матчами, какое-то движение впереди у нас есть. В плане обороны действовали неплохо. Во второй половине "Локомотив" взвинтил темп, мы не хотели низко садиться, планировали встречать соперника в середине и быстро развивать атаки, извлекать из них выгоду. Но допустили банальные ошибки. И при первом голе, и при втором. Такие ошибки нам не свойственны. Однако хвала ребятам, которые играют до конца при любом счете. Сегодня тоже не бросили – и были вознаграждены голом. Если бы оставалось еще время, создали бы еще моменты.
– Как вы мотивируете команду в условиях очевидных проблем с финансами?
– Мотивация у нас одна – мы футболисты. Все нас гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете", но это все не в нашем характере! Мы должны уважать болельщиков, не можем позволить себе приехать и упасть на колени. К каждой игре обязаны подходить ответственно. Футбол внутри каждого из нас.
"Спорт-Экспресс"
– Первый тайм отыграли нормально, хотя, конечно, хотелось больше атакующей агрессии, – сказал Адиев. – Но если сравнивать с предыдущими матчами, какое-то движение впереди у нас есть. В плане обороны действовали неплохо. Во второй половине "Локомотив" взвинтил темп, мы не хотели низко садиться, планировали встречать соперника в середине и быстро развивать атаки, извлекать из них выгоду. Но допустили банальные ошибки. И при первом голе, и при втором. Такие ошибки нам не свойственны. Однако хвала ребятам, которые играют до конца при любом счете. Сегодня тоже не бросили – и были вознаграждены голом. Если бы оставалось еще время, создали бы еще моменты.
– Как вы мотивируете команду в условиях очевидных проблем с финансами?
– Мотивация у нас одна – мы футболисты. Все нас гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете", но это все не в нашем характере! Мы должны уважать болельщиков, не можем позволить себе приехать и упасть на колени. К каждой игре обязаны подходить ответственно. Футбол внутри каждого из нас.
"Спорт-Экспресс"
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