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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
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Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
Юрий Семин: сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы! Почти весь мир это сделал
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выступил за введение системы видеоповторов в чемпионате России после матча 5-го тура РПЛ против "Анжи" (2:1).
- Успели посмотреть момент с пенальти?
- Да что их смотреть! Я сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы в премьер-лиге! Весь мир почти это сделал! А говорят об этом только Семин и президент "Краснодара". Больше никто. Посмотрите, сколько уже в этом сезоне сомнительных ситуаций, из-за которых мы недобрали очки. Недобрали в Оренбурге, Уфе, где у нас чистый гол отобрали. И совершенно правильно выступил сейчас Кононов. Футбол должен быть объективен.
"Спорт-Экспресс"
- Успели посмотреть момент с пенальти?
- Да что их смотреть! Я сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы в премьер-лиге! Весь мир почти это сделал! А говорят об этом только Семин и президент "Краснодара". Больше никто. Посмотрите, сколько уже в этом сезоне сомнительных ситуаций, из-за которых мы недобрали очки. Недобрали в Оренбурге, Уфе, где у нас чистый гол отобрали. И совершенно правильно выступил сейчас Кононов. Футбол должен быть объективен.
"Спорт-Экспресс"
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