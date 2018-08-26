Юрий Семин: сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы! Почти весь мир это сделал

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выступил за введение системы видеоповторов в чемпионате России после матча 5-го тура РПЛ против "Анжи" (2:1).- Да что их смотреть! Я сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы в премьер-лиге! Весь мир почти это сделал! А говорят об этом только Семин и президент "Краснодара". Больше никто. Посмотрите, сколько уже в этом сезоне сомнительных ситуаций, из-за которых мы недобрали очки. Недобрали в Оренбурге, Уфе, где у нас чистый гол отобрали. И совершенно правильно выступил сейчас Кононов. Футбол должен быть объективен.