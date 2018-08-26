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Юрий Семин: сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы! Почти весь мир это сделал

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выступил за введение системы видеоповторов в чемпионате России после матча 5-го тура РПЛ против "Анжи" (2:1).

- Успели посмотреть момент с пенальти?

- Да что их смотреть! Я сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы в премьер-лиге! Весь мир почти это сделал! А говорят об этом только Семин и президент "Краснодара". Больше никто. Посмотрите, сколько уже в этом сезоне сомнительных ситуаций, из-за которых мы недобрали очки. Недобрали в Оренбурге, Уфе, где у нас чистый гол отобрали. И совершенно правильно выступил сейчас Кононов. Футбол должен быть объективен.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Локомотив Анжи
Сегодня, 21:46
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(4)
№12 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Пенальти конечно фуфлыжный, но такие и с Амкаром ставили в конце сезона 16/17.
В этом году снова можно ожидать пристальное внимание к Локо, а Спартак и Зенит в очном противостоянии решат, кто будет чемпионом.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 23:01) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: killerman77
а тут раскудахтался. у тебя денег много, чтобы систему содержать ?

ну на воровство сдаионов - хватает у них, раз в 100 больше... к тому же система стоимостью 2 млн. долл/год на стадион не стоит жизни тех умерших от инфарктов и инсультов пенсионеров-болельщиков, которые попадают в больничку из-за нервов (из-за несправедливости).


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 22:54) #
  • -2
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когда в прошлом сезоне втащили на первое место - молчал про вар, а тут раскудахтался. у тебя денег много, чтобы систему содержать ?
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№9 Написал: employee С.-Петербург (Сегодня, 22:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Да, вопрос с видеоповторами созрел. Сейчас начало 21 века, а не 20.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:52) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VitL
"весь мир" - это где?

в голове Палыча
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:45) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Яamon,
Причем тут Федун и Миллер? Ты долпаеп конкретный, возможно, даже - чемпион мира.


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 22:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Яamon
Палыч, накуя федунам с миллерами видеоповторы? да даже если их введут. кто будет решать, смотреть повтор или нет? те же судьи

Да что вы говорите?будут видео повторы будете болтаться в пердиве,
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№5 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
"весь мир" - это где?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 22:23) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы незасчитанный гол был в пользу лохомотов Шпалыч тактично бы так промолчал... И никаких видеоповторов не надо...Налейте ему 150
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Яamon (Сегодня, 22:15) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Палыч, накуя федунам с миллерами видеоповторы? да даже если их введут. кто будет решать, смотреть повтор или нет? те же судьи
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Факел»
Что интересно, про введение видеоповторов исключительно обиженные говорят! То есть они не хотят чтобы всем было хорошо (иначе бы говорили тоже самое и в любой нейтральной ситуации), а только хотят свою ж*пу спасти! Авось эта штуковина спасет, а если не спасет, то придумают еще что-нибудь


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мафии это не нужно....


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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