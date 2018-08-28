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Вечные Фролов, Зобнин и Дзюба. Сборная лучших игроков 5-го тура

В состав самых полезных игроков какой раз подряд вошла тройка Фролов-Зобнин-Дзюба. Эти футболисты становились героями своих матчей чуть ли не каждую неделю с начала чемпионата и этот игровой уик-энд не стал исключением.

Вечные Фролов, Зобнин и Дзюба. Сборная лучших игроков 5-го тура

Евгений Фролов, «Оренбург»

Если судить по количеству попаданий в нашу символическую сборную, то в национальную команду Станислав Черчесов должен был призвать именно Фролова, а не Шунина. Вратарь «Оренбурга» четвертый раз подряд становится лучшим среди своих коллег по чемпионату России и уже реально удивляет стабильностью своей игры. Такими темпами новой вратарской надеждой станет не Максименко, пропустивший курьезный гол на этих выходных, а именно Фролов. Матч против «Краснодара», как и три предыдущих, Евгений может смело заносить себе в актив, несмотря на пропущенный мяч.

Лоренсо Мельгарехо, «Спартак»

Народная команда победила в дерби с «бело-голубыми», а многочисленные болельщики москвичей наконец-то перестали хвататься за сердце – если верить их комментариям, - когда игра сваливалась на левый фланг. Лоренсо не имел шанса в первых матчах этого сезона, но в итоге его получил и воспользовался этим. Дерби Мельгарехо провел на уровне, - забил победный гол, хорошо действовал в обороне, своевременно подключался впереди – и прямо сейчас он выглядит предпочтительнее Комбарова.

Рагнар Сигурдссон, «Ростов»

Дончане одержали четвертую победу в этом сезоне, с минимальным преимуществом переиграв «Арсенал» на выезде. Исландский защитник южан провел отличную игру – мало того, что он справился со своими первоочередными обязанностями – «Ростов» не пропустил, - так и сделал все, чтобы его команда повела в счете. Именно Сигурдссон сделал подбор и забросил мяч в штрафную перед тем, как Ионов заработал пенальти.

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Раде Дугалич, «Енисей»

Команда Аленичева – пусть и не без скандала, - но обыграла одного из своих главных конкурентов в борьбе за выживание. Матч получился для красноярцев очень непростым, в меньшинстве «Крылья» сумели прибавить и навязать борьбу номинальным хозяевам встречи. Но «Енисей» устоял – во многом из-за надежной игры обороны. И если второй центральный защитник команды Грицаенко еще позволял себе оплошности, то Дугалич никаких вопросов к себе вообще не оставил.

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Денис Кулаков, «Урал»

Екатеринбург наконец-то познал вкус побед, а правый защитник команды Дмитрия Парфенова отметился голевой передачей. Правый фланг уральцев вообще произвел чрезвычайно приятное впечатление, - именно через него шла львиная доля атак хозяев матча «Урал» - «Ахмат».

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Поляк, появившийся в команде только в начале этого сезона, становится все более важным звеном в «Локомотиве», испытывающем определенные проблемы в атаке. В прошлом туре он забил победный гол, в этом – был явно лучшим в составе «железнодорожников» (две ключевые передачи и общая точность пасов в 84 процента), к тому же сделал прекрасную голевую, благодаря которой Федор наконец-то забил.

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Роман Зобнин, «Спартак»

Россиянин продолжает удивлять своей работоспособностью на старте сезона. Вместе с Романом «Спартак» будто играет с численным перевесом, настолько внушительный объём качественной работы дает российский полузащитник. Особенно в игре с «Динамо» в исполнении Зобнин порадовал первый тайм – столько прессинга и дриблинга от одного игрока получается увидеть очень редко.

Дмитрий Полоз, «Рубин»

Помимо того, что россиянин забил гол в ворота «армейцев», Дмитрий на пару с Азмуном целиком и полностью переиграл оборону «красно-синих». Немного не повезло с реализацией, да и Акинфеев был в привычном стиле хорош, - а так нападающий провел очень качественный матч и заслуживал большего.

Николай Димитров, «Урал»

Как и Денис Кулаков, представитель правого фланга Екатеринбурга. Именно через правый край в основном и шли атаки «Урала», благодаря чему команде Парфенова наконец-то удалось победить. Помимо этого, болгарин записал на свой счет победный гол.

Артем Дзюба, «Зенит»

Дзюбомания и не думает сбавлять обороты, а сам игрок только прибавляет на футбольном поле. В матче против «Уфы» россиянин опять стал лучшим в своей команде, он снова забил. Дзюба вполне мог оформить и дубль, но в том эпизоде отлично сыграл Шелия.

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Андрей Козлов, «Оренбург»

Провел отличный, насыщенный матч и забил гол. Если бы немного повезло с реализацией, можно было бы смело назвать Козлова самым полезным игроком всего тура. Он создавал очень много моментов и не только себе, но и партнерам, только вот поразить ворота сумел лишь один раз, а в середине второго тайма был заменен.

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Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: scoopnest.com
rsport.ria.ru
Теги: Урал Оренбург Спартак Дзюба Фролов Зобнин
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№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Рыков обязательно должен присутствовать. Забил гол года.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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