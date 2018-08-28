Вечные Фролов, Зобнин и Дзюба. Сборная лучших игроков 5-го тура

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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В состав самых полезных игроков какой раз подряд вошла тройка Фролов-Зобнин-Дзюба. Эти футболисты становились героями своих матчей чуть ли не каждую неделю с начала чемпионата и этот игровой уик-энд не стал исключением.
Евгений Фролов, «Оренбург»
Если судить по количеству попаданий в нашу символическую сборную, то в национальную команду Станислав Черчесов должен был призвать именно Фролова, а не Шунина. Вратарь «Оренбурга» четвертый раз подряд становится лучшим среди своих коллег по чемпионату России и уже реально удивляет стабильностью своей игры. Такими темпами новой вратарской надеждой станет не Максименко, пропустивший курьезный гол на этих выходных, а именно Фролов. Матч против «Краснодара», как и три предыдущих, Евгений может смело заносить себе в актив, несмотря на пропущенный мяч.
Лоренсо Мельгарехо, «Спартак»
Народная команда победила в дерби с «бело-голубыми», а многочисленные болельщики москвичей наконец-то перестали хвататься за сердце – если верить их комментариям, - когда игра сваливалась на левый фланг. Лоренсо не имел шанса в первых матчах этого сезона, но в итоге его получил и воспользовался этим. Дерби Мельгарехо провел на уровне, - забил победный гол, хорошо действовал в обороне, своевременно подключался впереди – и прямо сейчас он выглядит предпочтительнее Комбарова.
Рагнар Сигурдссон, «Ростов»
Дончане одержали четвертую победу в этом сезоне, с минимальным преимуществом переиграв «Арсенал» на выезде. Исландский защитник южан провел отличную игру – мало того, что он справился со своими первоочередными обязанностями – «Ростов» не пропустил, - так и сделал все, чтобы его команда повела в счете. Именно Сигурдссон сделал подбор и забросил мяч в штрафную перед тем, как Ионов заработал пенальти.
Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото)
Раде Дугалич, «Енисей»
Команда Аленичева – пусть и не без скандала, - но обыграла одного из своих главных конкурентов в борьбе за выживание. Матч получился для красноярцев очень непростым, в меньшинстве «Крылья» сумели прибавить и навязать борьбу номинальным хозяевам встречи. Но «Енисей» устоял – во многом из-за надежной игры обороны. И если второй центральный защитник команды Грицаенко еще позволял себе оплошности, то Дугалич никаких вопросов к себе вообще не оставил.
Тихонов проиграл Аленичеву не из-за судьи. Но Вилков помог «Енисею»
Денис Кулаков, «Урал»
Екатеринбург наконец-то познал вкус побед, а правый защитник команды Дмитрия Парфенова отметился голевой передачей. Правый фланг уральцев вообще произвел чрезвычайно приятное впечатление, - именно через него шла львиная доля атак хозяев матча «Урал» - «Ахмат».
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Поляк, появившийся в команде только в начале этого сезона, становится все более важным звеном в «Локомотиве», испытывающем определенные проблемы в атаке. В прошлом туре он забил победный гол, в этом – был явно лучшим в составе «железнодорожников» (две ключевые передачи и общая точность пасов в 84 процента), к тому же сделал прекрасную голевую, благодаря которой Федор наконец-то забил.
Крыховяк тащит "Локомотив". Он сделал гол Смолова
Роман Зобнин, «Спартак»
Россиянин продолжает удивлять своей работоспособностью на старте сезона. Вместе с Романом «Спартак» будто играет с численным перевесом, настолько внушительный объём качественной работы дает российский полузащитник. Особенно в игре с «Динамо» в исполнении Зобнин порадовал первый тайм – столько прессинга и дриблинга от одного игрока получается увидеть очень редко.
Дмитрий Полоз, «Рубин»
Помимо того, что россиянин забил гол в ворота «армейцев», Дмитрий на пару с Азмуном целиком и полностью переиграл оборону «красно-синих». Немного не повезло с реализацией, да и Акинфеев был в привычном стиле хорош, - а так нападающий провел очень качественный матч и заслуживал большего.
Николай Димитров, «Урал»
Как и Денис Кулаков, представитель правого фланга Екатеринбурга. Именно через правый край в основном и шли атаки «Урала», благодаря чему команде Парфенова наконец-то удалось победить. Помимо этого, болгарин записал на свой счет победный гол.
Артем Дзюба, «Зенит»
Дзюбомания и не думает сбавлять обороты, а сам игрок только прибавляет на футбольном поле. В матче против «Уфы» россиянин опять стал лучшим в своей команде, он снова забил. Дзюба вполне мог оформить и дубль, но в том эпизоде отлично сыграл Шелия.
Новый состав сборной России – огонь. Тут есть что обсудить
Андрей Козлов, «Оренбург»
Провел отличный, насыщенный матч и забил гол. Если бы немного повезло с реализацией, можно было бы смело назвать Козлова самым полезным игроком всего тура. Он создавал очень много моментов и не только себе, но и партнерам, только вот поразить ворота сумел лишь один раз, а в середине второго тайма был заменен.
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Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: scoopnest.com
rsport.ria.ru
Евгений Фролов, «Оренбург»
Если судить по количеству попаданий в нашу символическую сборную, то в национальную команду Станислав Черчесов должен был призвать именно Фролова, а не Шунина. Вратарь «Оренбурга» четвертый раз подряд становится лучшим среди своих коллег по чемпионату России и уже реально удивляет стабильностью своей игры. Такими темпами новой вратарской надеждой станет не Максименко, пропустивший курьезный гол на этих выходных, а именно Фролов. Матч против «Краснодара», как и три предыдущих, Евгений может смело заносить себе в актив, несмотря на пропущенный мяч.
Лоренсо Мельгарехо, «Спартак»
Народная команда победила в дерби с «бело-голубыми», а многочисленные болельщики москвичей наконец-то перестали хвататься за сердце – если верить их комментариям, - когда игра сваливалась на левый фланг. Лоренсо не имел шанса в первых матчах этого сезона, но в итоге его получил и воспользовался этим. Дерби Мельгарехо провел на уровне, - забил победный гол, хорошо действовал в обороне, своевременно подключался впереди – и прямо сейчас он выглядит предпочтительнее Комбарова.
Рагнар Сигурдссон, «Ростов»
Дончане одержали четвертую победу в этом сезоне, с минимальным преимуществом переиграв «Арсенал» на выезде. Исландский защитник южан провел отличную игру – мало того, что он справился со своими первоочередными обязанностями – «Ростов» не пропустил, - так и сделал все, чтобы его команда повела в счете. Именно Сигурдссон сделал подбор и забросил мяч в штрафную перед тем, как Ионов заработал пенальти.
Новый скандал: "Арсенал" снова пострадал от судей? Гол "Ростова" пришёл из офсайда? (фото)
Раде Дугалич, «Енисей»
Команда Аленичева – пусть и не без скандала, - но обыграла одного из своих главных конкурентов в борьбе за выживание. Матч получился для красноярцев очень непростым, в меньшинстве «Крылья» сумели прибавить и навязать борьбу номинальным хозяевам встречи. Но «Енисей» устоял – во многом из-за надежной игры обороны. И если второй центральный защитник команды Грицаенко еще позволял себе оплошности, то Дугалич никаких вопросов к себе вообще не оставил.
Тихонов проиграл Аленичеву не из-за судьи. Но Вилков помог «Енисею»
Денис Кулаков, «Урал»
Екатеринбург наконец-то познал вкус побед, а правый защитник команды Дмитрия Парфенова отметился голевой передачей. Правый фланг уральцев вообще произвел чрезвычайно приятное впечатление, - именно через него шла львиная доля атак хозяев матча «Урал» - «Ахмат».
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Поляк, появившийся в команде только в начале этого сезона, становится все более важным звеном в «Локомотиве», испытывающем определенные проблемы в атаке. В прошлом туре он забил победный гол, в этом – был явно лучшим в составе «железнодорожников» (две ключевые передачи и общая точность пасов в 84 процента), к тому же сделал прекрасную голевую, благодаря которой Федор наконец-то забил.
Крыховяк тащит "Локомотив". Он сделал гол Смолова
Роман Зобнин, «Спартак»
Россиянин продолжает удивлять своей работоспособностью на старте сезона. Вместе с Романом «Спартак» будто играет с численным перевесом, настолько внушительный объём качественной работы дает российский полузащитник. Особенно в игре с «Динамо» в исполнении Зобнин порадовал первый тайм – столько прессинга и дриблинга от одного игрока получается увидеть очень редко.
Дмитрий Полоз, «Рубин»
Помимо того, что россиянин забил гол в ворота «армейцев», Дмитрий на пару с Азмуном целиком и полностью переиграл оборону «красно-синих». Немного не повезло с реализацией, да и Акинфеев был в привычном стиле хорош, - а так нападающий провел очень качественный матч и заслуживал большего.
Николай Димитров, «Урал»
Как и Денис Кулаков, представитель правого фланга Екатеринбурга. Именно через правый край в основном и шли атаки «Урала», благодаря чему команде Парфенова наконец-то удалось победить. Помимо этого, болгарин записал на свой счет победный гол.
Артем Дзюба, «Зенит»
Дзюбомания и не думает сбавлять обороты, а сам игрок только прибавляет на футбольном поле. В матче против «Уфы» россиянин опять стал лучшим в своей команде, он снова забил. Дзюба вполне мог оформить и дубль, но в том эпизоде отлично сыграл Шелия.
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Андрей Козлов, «Оренбург»
Провел отличный, насыщенный матч и забил гол. Если бы немного повезло с реализацией, можно было бы смело назвать Козлова самым полезным игроком всего тура. Он создавал очень много моментов и не только себе, но и партнерам, только вот поразить ворота сумел лишь один раз, а в середине второго тайма был заменен.
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Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: scoopnest.com
rsport.ria.ru
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