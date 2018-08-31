Валерий Карпин: идеально сыграли в обороне, в атаке можем играть получше

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1).- Идеальных матчей не бывает. Сегодня идеально сыграли в обороне, - сказал Карпин в эфире "Матч Премьер". - В атаке можем играть и получше, хотя в первом тайме создавали реальные моменты. К ребятам претензий нет, только поздравить их и поблагодарить болельщиков за поддержку.- Тренировок обилие? Так обилия и не будет. Дадим отдохнуть ребятам, которые останутся. Половина команды отправится в сборные, что тут говорить?