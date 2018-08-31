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Валерий Карпин: идеально сыграли в обороне, в атаке можем играть получше

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1).

- Идеальных матчей не бывает. Сегодня идеально сыграли в обороне, - сказал Карпин в эфире "Матч Премьер". - В атаке можем играть и получше, хотя в первом тайме создавали реальные моменты. К ребятам претензий нет, только поздравить их и поблагодарить болельщиков за поддержку.

- Сейчас пауза на матчи сборной. Не пойдет ли во вред обилие тренировок?

- Тренировок обилие? Так обилия и не будет. Дадим отдохнуть ребятам, которые останутся. Половина команды отправится в сборные, что тут говорить?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Ростов Рубин
Сегодня, 22:09
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№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 22:27) #
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Валеру интересней слушать и смотреть, чем читать. Постоянно на эмоциях...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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