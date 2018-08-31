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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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21:25
"Ростов" и "Рубин" поделили очки (7)
"Ростов" и "Рубин" поделили очки (7)
19:16
Александр Мостовой: если деревушка с 20 тысячами забила "Зениту", то что "Спартак" не сможет? (25)
Александр Мостовой: если деревушка с 20 тысячами забила "Зениту", то что "Спартак" не сможет? (25)
18:58
Сергей Кирьяков: "Зенит" и "Краснодар" должны занимать второе место в группе как минимум, от "Спартака" вправе ждать первого (4)
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16:32
«Спартак» снова привезёт в Россию Джеррарда, Промес против «Краснодара», «Зенит» против зимних жертв. Итоги жеребьёвки ЛЕ (1)
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16:12
Федун сообщил, что "Спартак" продал Промеса из-за потери денег после невыхода в Лигу чемпионов (34)
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14:32
Промес: "Севилья" - чемпион! (19)
Промес: "Севилья" - чемпион! (19)
Валерий Карпин: идеально сыграли в обороне, в атаке можем играть получше
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1).
- Идеальных матчей не бывает. Сегодня идеально сыграли в обороне, - сказал Карпин в эфире "Матч Премьер". - В атаке можем играть и получше, хотя в первом тайме создавали реальные моменты. К ребятам претензий нет, только поздравить их и поблагодарить болельщиков за поддержку.
- Сейчас пауза на матчи сборной. Не пойдет ли во вред обилие тренировок?
- Тренировок обилие? Так обилия и не будет. Дадим отдохнуть ребятам, которые останутся. Половина команды отправится в сборные, что тут говорить?
"Спорт-Экспресс"
- Идеальных матчей не бывает. Сегодня идеально сыграли в обороне, - сказал Карпин в эфире "Матч Премьер". - В атаке можем играть и получше, хотя в первом тайме создавали реальные моменты. К ребятам претензий нет, только поздравить их и поблагодарить болельщиков за поддержку.
- Сейчас пауза на матчи сборной. Не пойдет ли во вред обилие тренировок?
- Тренировок обилие? Так обилия и не будет. Дадим отдохнуть ребятам, которые останутся. Половина команды отправится в сборные, что тут говорить?
"Спорт-Экспресс"
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