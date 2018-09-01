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Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон

Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон

Бывший игрок московского "Спартака" поделился мнением о переходе Квинси Промеса в "Севилью":

- "Спартаку" будет непросто без Промеса. Он был лидером команды, вытаскивал многие игры, забивал важные мячи. Такого футболиста заменить тяжело, особенно так резко, когда новый чемпионат уже стартовал.

У "Спартака" есть состав, но трудно сказать, кто еще кроме Промеса будет забивать по 12—13 мячей за сезон. Его бы мог заменить Ивелин Попов, если будет получать больше тренерского доверия. Луис Адриано и Зе Луиш могут встать в пару. Варианты есть.

Что касается самого Квинси, то у него будет неплохая конкуренция в "Севилье", ему не уступят место просто так. Тем интереснее будет наблюдать за его выступлением в новой команде. По игровым качествам он подходит – быстрый, резкий игрок, умеет обыгрывать. Это то, что нужно испанцам. Но те, кто уже давно в команде, не станут так легко сдаваться перед голландцем, - приводит слова Мостового RT.

фото: sportbox
Теги: Промес Спартак Мостовой
Сегодня, 09:42
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6
(1)
№6 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:53) #
  • 0
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online

Не знаю кто конкретно будет ставить статистические рекорды и надо ли это вообще, но то что Спартак без Промеса будет играть лучше, я не сомневаюсь.
Это уже было не раз, когда он отсутствовал по разным причинам.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:27) #
  • -2
  •  (2)

tiki,
Вопрос в тактике. Если сумеют избавиться от промесозависимости и снова наладить командную игру, будут забивать. Мне понравилось сообщение, что перед последним матчем Каррера их после тренировки оставил по воротам бить. А то бить разучились.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ADonskoi
Вместе с Промесом Спартак продал и свои шансы на тройку призеров, что подтвердится уже в игре с Зенитом. Сомнительно, что атака красно-белых откроет голевой фонтан. Родник? может быть.

Родник - по сути то считай источник. у них есть кому играть.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: ADonskoi (Сегодня, 10:10) #
  • -1
  •  (1)

Вместе с Промесом Спартак продал и свои шансы на тройку призеров, что подтвердится уже в игре с Зенитом. Сомнительно, что атака красно-белых откроет голевой фонтан. Родник? может быть.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:53) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
а в чем проблема?есть 11 игроков.и даже вратари забивают.
был же сезон, когда Ролан Гусев наколотил сколько и Кириченко
вопрос стоит в построении тактики
мне вот был интересен Ханни, хотя без сыгранности он выглядел как бегунок
не стоит нагнетать
а тут уже вопрос не в количестве, а в качестве


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Луис Адриано может слева играть, Ташаев. Варианты есть.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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