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На матч "Зенит" - "Спартак" в продаже осталось около 500 билетов

"Зенит" сообщил, что за 8,5 часов до начала матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" в продаже остается чуть более 500 билетов.

Центральная встреча тура пройдет на стадионе "Санкт-Петербург".

Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 11:27
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(1)
№3 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 13:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня Спартак будет раздавлен и размазан по газону!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Много народу будет... Атмосфера обещает быть потрясающей. Жаль, я в этот раз не попаду.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: kolkor58 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Обалдеть, даже на доп. места, почти все билеты проданы!!!!


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Кто не был- тот будет, кто был- не забудет!!!
Регистрация: 3.11.2012 [жалоба]
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