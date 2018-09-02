На матч "Зенит" - "Спартак" в продаже осталось около 500 билетов

"Зенит" сообщил, что за 8,5 часов до начала матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" в продаже остается чуть более 500 билетов.Центральная встреча тура пройдет на стадионе "Санкт-Петербург".