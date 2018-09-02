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Массимо Каррера: без Промеса "Спартак" не остался в меньшинстве

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, как на команде скажется уход Квинси Промеса в "Севилью",

"Без Промеса мы не остаемся в меньшинстве. сть другие игроки, которые сыграют на его месте. Безусловно, он был важным игроком для "Спартака".

- Есть ли риск, выпуская молодых игроков?

- Риска нет. Они играют, поскольку заслужили это. "Зенит" - сильная команда. Мы должны играть в наш футбол.
Теги: Каррера Спартак Зенит Промес
Сегодня, 19:00
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