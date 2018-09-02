Массимо Каррера: без Промеса "Спартак" не остался в меньшинстве

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, как на команде скажется уход Квинси Промеса в "Севилью","Без Промеса мы не остаемся в меньшинстве. сть другие игроки, которые сыграют на его месте. Безусловно, он был важным игроком для "Спартака".- Риска нет. Они играют, поскольку заслужили это. "Зенит" - сильная команда. Мы должны играть в наш футбол.