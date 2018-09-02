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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Андрей Червиченко: я так понял, это общий тренд - болеть за "Спартак"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Зенита" (0:0) в 6-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Начались разговоры о пенальти в ворота "Зенита", но и в ворота "Спартака" ведь тоже пенальти не назначили, хотя там человеку голову в штрафной чуть не оторвали. Пенальти в ворота питерцев был не более явный, чем в ворота гостей. Иванович наступил на ногу, но вряд ли это такое же явное нарушение, когда бутсой треснули практически в голову. Нарушение Фернандо было более явно, чем нарушение игрока хозяев поля.
Я так понял, это общий тренд - болеть за "Спартак", и комментатор в основном за них топил, но вопрос в другом: а Рассказов в одном из эпизодов во втором тайме разве не наиграл на вторую жёлтую, и, как следствие, на удаление?! Это было, но об этом не говорят.
А в целом, "Спартак" мне понравился. Команда активно прессинговала, даже было интересно, насколько у Глушакова хватит здоровья после того, как он резво пробегал весь первый тайм. У "Спартака" было что-то новое, и хозяева поля не были готовы к тому, что их начнут прессинговать практически у их же штрафной, давить их с первых минут. Думаю, весь "Зенит" и Сергей Семак этого не ожидали, отсюда и робкие действия команды. Ну и проблемой питерцев мне видится отсутствие футболиста, который мог бы в один острый пас вывести форварда на ударную позицию, так называемого плеймейкера. Мяч они катают-катают, но паса не хватает, и это видится мне самой большой проблемой команды. Нет футболиста, который может обострить, сыграть неординарно.
"Спартак" нравился до 40-й минуты, потом потихоньку начал "садиться". Но то, что гости пытались использовать элемент усталости "Зенита" после их игры в Лиге Европы, была некая хитрость, и она, как мне кажется, сработала.
- Об отсутствии в составе "Спартака" Квинси Промеса:
Не сказал бы, что это сказывалось. Конечно, Зе Луиш внизу хуже, чем на втором этаже, но он крайне полезен команде, например. А лучшим игроком "Спартака" я считаю Рассказова, очень нравится этот защитник, молодое открытие, как Джикия годом ранее: хладнокровный, жёсткий, не ошибается. Мельгарехо на другом краю стал лучше смотреться, остро подключается к атакам. В этом плане Каррера молодец, проблемные позиции закрыл. Им бы ещё Кутепова вернуть вместо пожарника Боккетти - совсем замечательно бы было.
- О чемпионской гонке:
Не думаю, что борьба за золото будет идти только между этими двумя командами. "Армейцы" в порядке, молодёжь прогрессирует под руководством Гончаренко. А "Локомотив", думаю, даже в тройку не попадёт. Президент этого клуба очень активный в социальных сетях, туда, наверное, много энергии уходит.
- О матче:
Начались разговоры о пенальти в ворота "Зенита", но и в ворота "Спартака" ведь тоже пенальти не назначили, хотя там человеку голову в штрафной чуть не оторвали. Пенальти в ворота питерцев был не более явный, чем в ворота гостей. Иванович наступил на ногу, но вряд ли это такое же явное нарушение, когда бутсой треснули практически в голову. Нарушение Фернандо было более явно, чем нарушение игрока хозяев поля.
Я так понял, это общий тренд - болеть за "Спартак", и комментатор в основном за них топил, но вопрос в другом: а Рассказов в одном из эпизодов во втором тайме разве не наиграл на вторую жёлтую, и, как следствие, на удаление?! Это было, но об этом не говорят.
А в целом, "Спартак" мне понравился. Команда активно прессинговала, даже было интересно, насколько у Глушакова хватит здоровья после того, как он резво пробегал весь первый тайм. У "Спартака" было что-то новое, и хозяева поля не были готовы к тому, что их начнут прессинговать практически у их же штрафной, давить их с первых минут. Думаю, весь "Зенит" и Сергей Семак этого не ожидали, отсюда и робкие действия команды. Ну и проблемой питерцев мне видится отсутствие футболиста, который мог бы в один острый пас вывести форварда на ударную позицию, так называемого плеймейкера. Мяч они катают-катают, но паса не хватает, и это видится мне самой большой проблемой команды. Нет футболиста, который может обострить, сыграть неординарно.
"Спартак" нравился до 40-й минуты, потом потихоньку начал "садиться". Но то, что гости пытались использовать элемент усталости "Зенита" после их игры в Лиге Европы, была некая хитрость, и она, как мне кажется, сработала.
- Об отсутствии в составе "Спартака" Квинси Промеса:
Не сказал бы, что это сказывалось. Конечно, Зе Луиш внизу хуже, чем на втором этаже, но он крайне полезен команде, например. А лучшим игроком "Спартака" я считаю Рассказова, очень нравится этот защитник, молодое открытие, как Джикия годом ранее: хладнокровный, жёсткий, не ошибается. Мельгарехо на другом краю стал лучше смотреться, остро подключается к атакам. В этом плане Каррера молодец, проблемные позиции закрыл. Им бы ещё Кутепова вернуть вместо пожарника Боккетти - совсем замечательно бы было.
- О чемпионской гонке:
Не думаю, что борьба за золото будет идти только между этими двумя командами. "Армейцы" в порядке, молодёжь прогрессирует под руководством Гончаренко. А "Локомотив", думаю, даже в тройку не попадёт. Президент этого клуба очень активный в социальных сетях, туда, наверное, много энергии уходит.
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