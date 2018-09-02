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Андрей Червиченко: я так понял, это общий тренд - болеть за "Спартак"

Андрей Червиченко: я так понял, это общий тренд - болеть за "Спартак" Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Зенита" (0:0) в 6-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Начались разговоры о пенальти в ворота "Зенита", но и в ворота "Спартака" ведь тоже пенальти не назначили, хотя там человеку голову в штрафной чуть не оторвали. Пенальти в ворота питерцев был не более явный, чем в ворота гостей. Иванович наступил на ногу, но вряд ли это такое же явное нарушение, когда бутсой треснули практически в голову. Нарушение Фернандо было более явно, чем нарушение игрока хозяев поля.

Я так понял, это общий тренд - болеть за "Спартак", и комментатор в основном за них топил, но вопрос в другом: а Рассказов в одном из эпизодов во втором тайме разве не наиграл на вторую жёлтую, и, как следствие, на удаление?! Это было, но об этом не говорят.

А в целом, "Спартак" мне понравился. Команда активно прессинговала, даже было интересно, насколько у Глушакова хватит здоровья после того, как он резво пробегал весь первый тайм. У "Спартака" было что-то новое, и хозяева поля не были готовы к тому, что их начнут прессинговать практически у их же штрафной, давить их с первых минут. Думаю, весь "Зенит" и Сергей Семак этого не ожидали, отсюда и робкие действия команды. Ну и проблемой питерцев мне видится отсутствие футболиста, который мог бы в один острый пас вывести форварда на ударную позицию, так называемого плеймейкера. Мяч они катают-катают, но паса не хватает, и это видится мне самой большой проблемой команды. Нет футболиста, который может обострить, сыграть неординарно.

"Спартак" нравился до 40-й минуты, потом потихоньку начал "садиться". Но то, что гости пытались использовать элемент усталости "Зенита" после их игры в Лиге Европы, была некая хитрость, и она, как мне кажется, сработала.

- Об отсутствии в составе "Спартака" Квинси Промеса:

Не сказал бы, что это сказывалось. Конечно, Зе Луиш внизу хуже, чем на втором этаже, но он крайне полезен команде, например. А лучшим игроком "Спартака" я считаю Рассказова, очень нравится этот защитник, молодое открытие, как Джикия годом ранее: хладнокровный, жёсткий, не ошибается. Мельгарехо на другом краю стал лучше смотреться, остро подключается к атакам. В этом плане Каррера молодец, проблемные позиции закрыл. Им бы ещё Кутепова вернуть вместо пожарника Боккетти - совсем замечательно бы было.

- О чемпионской гонке:

Не думаю, что борьба за золото будет идти только между этими двумя командами. "Армейцы" в порядке, молодёжь прогрессирует под руководством Гончаренко. А "Локомотив", думаю, даже в тройку не попадёт. Президент этого клуба очень активный в социальных сетях, туда, наверное, много энергии уходит.
Теги: Червиченко Спартак Зенит
Сегодня, 22:36
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(9)
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 23:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
хорошо сказано про судейство ...то есть ничего
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 23:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Фернандо - ученик Ван Дама.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№8 Написал: Кипер кмв (Сегодня, 23:00) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо было чтоб Генка вещал тогда бы все довольны были?!


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 22:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Классный матч. Получил удовольствие. Гомосеки были в етаки плосабее.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 22:45) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Ондрюша прав . Комментаторы топили за Спартак .
Слушать было противно .
Но матч смотрелся.


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:44) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Победоносный Зенит,
Да не плач, цыган долго вбивал в вонючие тела роль плакс, так что до сих пор дело его живет.
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:42) #
  • -5
  •  (7)

Тогда получается, что ты не в тренде. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№3 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 22:42) #
  • +5
  •  (9)
online

На удивление - более-менее адекватно..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: РостовПапа (Сегодня, 22:41) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Иванович - медведь, на ногу наступил и даже не заметил. Второй медведь - Дзюба
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:38) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
На 5 дней больше отдыхали и всё мало!!!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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