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Владимир Рыков: в "Спартак" точно не пойду

Центральный защитник московского "Динамо" Владимир Рыков заявил, что никогда не станет играть за "Спартак":

- Если тебя позовут условные «Спартак», ЦСКА или «Локомотив» — пойдёшь?

— В «Спартак» точно не пойду. «Динамо» стало мне родным, и я не могу себе представить переход в стан принципиального соперника. Насчёт других команд не зарекаюсь, жизнь покажет. Но я не хочу никуда уходить.

— О вызове в сборную ещё мечтаешь?

— Любой футболист об этом мечтает, и я не исключение. Антон Шунин правильно сказал: он работал и получил вызов в сборную. Остальным тоже надо показывать себя и ждать своего шанса, - цитирует футболиста "Чемпионат"
Теги: Спартак Рыков Динамо
Сегодня, 08:36
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(6)
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Он что, бредит?! Да кому в Спартаке он нужен?!


для таких, как он, единственный шанс привлечь к себе внимание заключается в упоминании Спартака в любом контексте.

Спартак-это Имя ! Спартак- это афиша ! Спартак- это публика ! Спартак- это касса.

несмотря ни на что, несмотря на ходу Спартак или хромает- единственным интересом для общества является московский Спартак.

вот и норовит всякий шлак хоть немножечко погреться в лучах славы Спартака.

*а вы помните, как Локомотив стал чемпионом, и все говорили только об этом примерно пятнадцать минут?* (С)


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№14 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спартак? ))) Твой уровень - динама


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№13 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он что, бредит?! Да кому в Спартаке он нужен?! Там за место в основе ребята помастеровитее бьются!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 09:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
да и нах. ты не нужен


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№11 Написал: ww Белгород (Сегодня, 09:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
А кто тебя позовет в Спартак????


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№10 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 09:27) #
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Динамо принципиальный соперник?????
Регистрация: 1.05.2009 [жалоба]
№9 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 09:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
смех один


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 09:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Ха ха
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: Батька (Сегодня, 09:24) #
  • +1
  •  (5)

Хорошо говорить когда не зовут и не позовут не когда ..... а вот на секунду представить ... что позовут через год другой в Спартак два например ))) ?? с зарплатой пару миллионов .... типа дядьку в оборону - играющий тренер или как то так .... думаю побежит как миленький =))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:05) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Клоун
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:01) #
  • +2
  •  (10)

А тебя кто-то зовет? Крылья распушил...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: brysy москва (Сегодня, 08:56) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Чего ты дебилоид, так разволновался не с проста, тебя никто не потревожит, звонком из Спартака.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:45) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
днище епт, кому кроме мусарни ты нужен?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Александр Тверь (Сегодня, 08:40) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Тебя не позовут.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 08:40) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
а зовут ли тебя в Спартак, дятел ?
вот и сиди в мусарне..
однако заметим- варианты про цкг и дрезину он вообще тупо проигнорировал, отметившись общим размытым неопределением *другие команды*.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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