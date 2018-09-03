Оборона из "Спартака" и "Зенита", впереди - Чалов. Сборная лучших игроков 6-го тура

Автор хет-трика в ворота "Урала", бесподобно сыгравший в Питере Максименко, а также ещё целый ряд героев, сделавших этот тур, в традиционной рубрике отПосле неудачной игры с "Динамо", когда молодой вратарь пропустил с центра поля, россиянин провел очень качественный матч, в котором Максименко действовал просто безукоризненно. Несмотря на сильнейшее давление трибун, Александр справился и своими уверенными действиями позволил "Спартаку" заработать ничью в Петербурге.Еще один герой "красно-белых" в рамках минувшего тура. Вышел с лавки в тяжелейшей игре на позицию центрального защитника, что всегда непросто, - именно поэтому тренеры не очень любят менять главных игроков обороны, - и провел отличную игру. За негативом только верховая борьба с Дзюбой.Питерский ответ центральным защитником. В отличие от своего партнера Ивановича, не пожарил, не дергался, когда не следовало, и даже статистически оказался удачливее сербского экс-футболиста лондонского "Челси" - в плане отборов и перехватов. Что еще нужно игроку обороны для счастья?Один из лучших игроков, участвовавших в противостоянии двух столиц. Благодаря действиям Смольникова через правый фланг "Зенита" проходило в разы больше атак, чем через левый край, где трудился Набиуллин. В разрушении практически не ошибался.Молодой полузащитник "армейцев" наконец-то показал что-то помимо желания. Ахметов в матче против "Урала" дирижировал в центре поля, раскачивал оборону соперника, постоянно что-то предлагал партнерам и требовал от них того же. Один из важных элементов победившего ЦСКА, пусть и не отметившийся результативно.В игре против нервной "Уфы" Митришев стал главным действующим лицом, забив оба гола своей команды. Автор дубля сумел воспользоваться ошибками в исполнении башкирцев и принести своей команде три очка.Интеллект и двигатель "бело-голубых" в матче с "Оренбургом". Регулярно обострял, мог забивать сам, но попал в перекладину еще до перерыва, несколько раз создавал для партнеров явные голевые моменты. В итоге все-таки забил, правда, записали этот мяч на Маркова, коснувшегося сферы головой.В абсолютно унылой игре полузащитник "пушкарей" оказался единственным человеком, который пытался хоть как-нибудь взбодрить игру. У него это получилось не очень, но за робкий лучик надежды, благодаря которому встречу на тюменском "Геологе" можно было хоть как-то смотреть, Берхамова нельзя не отметить.Чемпион проиграл очередной матч подряд. На сей раз главная вина этому - молодой дагестанский полузащитник, действующий на правом фланге. После ошибки Рыбуся на последних мгновениях встречи Сулейманов подхватил снаряд справа и прошил Гильерме насквозь, оформив долгожданную победу для "Краснодара".Габаритный и колоритный форвард оформил единственное результативное действие в игре Самары и Махачкалы, тем самым выдернул команду из тяжелейшего положения, в которое попали бы подопечные Тихонова, если б не сумели выиграть у "Анжи".Футболист молодежной сборной России подтвердил, что сейчас он находится в отличной форме, наколотив в ворота Годзюра три мяча, и помог своим партнерам по ЦСКА одержать разгромную победу.