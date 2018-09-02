Сулейманов – «джокер» круче Хита Лэджера, Рыбус – защитник хуже Игнатьева. Разбор победы «Краснодара» над «Локомотивом»

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Как и пару недель назад, «Краснодар» дома играл лучше московских гостей, но на этот раз не пропустил в концовке, а забил. Rusfootball.info – об интересном матче команд, которым скоро стартовать в еврокубках.
Кого выбрал Черчесов?
Из команды-чемпиона Станислав Саламович вызвал в сборную лишь отлично начавшего сезон Гильерме, проигнорировав потускневшего Алексея Миранчука и потерявшего место в составе Антона. Смолова тренер решил оставить в новом клубе, как Дзюбу в марте.
Из «Краснодара» Черчесов вызвал в сборную Юрия Газинского и Дмитрия Стоцкого. Причём решение по последнему смотрится совсем не логично: когда Стоцкий феерил в «Уфе», Черчесов его не замечал, а стоило Дмитрию затеряться в «Краснодаре», как вызов в сборную тут же последовал. Похоже, игроки «Оренбурга» и «Ростова» могут особо не рассчитывать на внимание тренера сборной.
По Гильерме все всё видели: голкипер, который в этом сезоне на последних минутах выручает, на этот раз пустил в ближний между ног. Газинский завершил матч с голевой передачей, хорошим открыванием с ударом на стандарте, большой работой в прессинге и отборе, пусть и не был центральной фигурой. Стоцкий в роли правого защитника пока смотрится очень ограниченным: Дмитрию не удаются обостряющие передачи, он не обыгрывает. Зато надёжен в обороне, держит зону. Впрочем, в сборной фланг всё равно за Фернандесом, вызван и Смольников, так что Черчесов, возможно, будет использовать Стоцкого в другой роли.
Центральное противостояние и 20-4 по фолам
Оно обозначилось с первых минут: у полузащитников «Краснодара», а конкретно у Шарля Каборе была задача не давать Крыховяку разыгрывать мяч. Буркиниец сразу выдёргивался, поднимался, заставлял Крыховяка разворачиваться назад, а во избежание провала в опорной зоне фолил.
Но если из розыгрыша мяча поляка выключить удалось, то с его постоянными подключениями в штрафную Каборе всё же не справился. За Гжегожа в эпизоде с пенальти отвечал именно Шарль, но он просто не побежал и не отреагировал на рывок оппонента.
И тем не менее, во многом за счёт фолов на Крыховяке «Краснодар» владел ситуацией в центре поля. Юрий Сёмин не просто так говорил о том, что его команда проиграла матч в отборе. Всего 4 фола со стороны «Локомотива» – в таких условиях пасующей креативной полузащите «Краснодара» было очень удобно действовать. Тот же Мамаев имел свободу, оттягивался за мячом в глубину и здоров начинал атаки.
Освистанный и травмированный
Об игре Фёдора Смолова про бывшей команды сказать особо нечего: однажды он откликнулся в штрафной на отличный пас Фернандеша, но в остальном бесполезно маячил рядом с защитниками «Краснодара», пытался цепляться за мячи и замораживал колено.
Заменённого на 55-й минуте форварда освистали, но после его аплодисментов в ответ болельщики смягчились. Они ведь понимают, что этот переход был нужен и самому игроку, и «Краснодару».
Провалы Рыбуса и Рамиреса
Хотя слово «провал» по отношению к Кристиану всё же не применимо. В эпизоде с голом Рамирес боролся за мяч и действовал по игроку. Возможно, защита «Краснодара» в целом сыграла слишком узко и неграмотно, но в пропущенном голе больше вины Каборе. Да, ещё была атака, начавшаяся с отбора судьи Безбородова и закончившаяся ударом Фарфана, но на фоне перфоманса Рыбуса эти ошибки не выглядят значительными.
Коллега Рамиреса по амплуа грубо ошибся позиционно в эпизодах с обоими голами. Мацея почему-то непреодолимо тянуло в центр, чем и воспользовались создававшие ширину Вандерсон и Шапи. Мы привыкли к тому, что слабым звеном обороны «Локомотива» является Владислав Игнатьев, но в Лиге чемпионов, похоже, всё будет очень плохо на обоих флангах. И даже переход на схему в 3 центральных не решит проблему переученных полузащитников, раз даже «Краснодар» так наказал Рыбуса.
Ваня, ты дома?
Вандерсона Второго мы знаем как игрока левого фланга, который смещается в центр и пытается пробить или отдать острую передачу. Но Мусаев нашёл ему, кажется, более подходящее применение. Против «Локомотива» Вандерсон провёл очень активный и событийный матч, забил гол, сделал кучу опасных прострелов. Да, они не были точны, но если бы Классон попал в ворота в первом тайме, весь брак бы забылся.
Так что, вполне возможно, Вандерсон теперь будет действовать справа на постоянной основе. Он умеет обыгрывать на скорости, освобождая пространство для прострела, способен резать угол и бить, создавать ширину в атаке. В матче с «Локомотивом» «Краснодар» использовал качества Вандерсона как никогда здорово.
Шапи – идеальный «джокер». Он тащил ещё в прошлом году
Мусаев вообще угадал с заменами. Он рисковал, выпуская Куэву вместо Газинского, правда потом восстановил баланс выходом Шишкина. Не сказать, что эти замены перевернули игру в сторону «Краснодара» – напротив, инициативу «быки» после выхода Эдера утратили, а Куэва совершил очень много потерь. Однако новичок постоянно был нацелен на обострение и какая разница, сколько передач не прошло, если по итогу у него голевая на победный гол?
Все говорят о двух подряд голах Сулейманова в концовке, но ведь этот парень – не дебютант, мы знаем его уже давно. Давно – это с 27 июля прошлого года, когда Магомед вышел на замену на 81-й минуте матча Лиги Европы с «Люнгбю», а в компенсированное время вбил мяч в сетку. По той игре даже счёт 1:1 был неплох для «Краснодара», а Сулейманов и вовсе принёс победу. Во многом именно тот гол помог «быкам» пробиться в следующий раунд, где, правда, они уступили «Црвене Звезде».
Проиграли бы и в Оренбурге, если бы не дерзкий дагестанский парень, который сначала пригрозил опасным ударом головой с близкого расстояния, а через несколько минут вогнал мяч в ворота с линии вратарской. Сегодня Магомед получил даже меньше времени, чем в Оренбурге, появившись на поле на 77 минуте, но итог вышел таким же крутым. Хотя нет, более крутым: этот гол принёс команде целых 2 очка, а был забит на домашнем стадионе в матче с чемпионом.
«Хотел покатить, но никого не оказалось рядом, поэтому решил пробить», – просто объясняет свой гол Сулейманов. Наверняка он вскоре уже видит себя в основе, но Олег Фоменко считает, что краснодарская молодёжь пока не готова играть полные матчи в премьер-лиге. Шапи говорит, что тренерам виднее, и это действительно так. Пока мы видели яркие перфомансы как пуля резкого парня на фоне уставших соперников, а вот сможет ли он быть так эффективен с первых минут? Наверное, скоро всё-таки узнаем: не каждый 18-летний способен забить 2 мяча за 40 минут в «лиге автобусов».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Локомотив» / Александр Погребняк, Видео: Rusfootball.info
Кого выбрал Черчесов?
Из команды-чемпиона Станислав Саламович вызвал в сборную лишь отлично начавшего сезон Гильерме, проигнорировав потускневшего Алексея Миранчука и потерявшего место в составе Антона. Смолова тренер решил оставить в новом клубе, как Дзюбу в марте.
Из «Краснодара» Черчесов вызвал в сборную Юрия Газинского и Дмитрия Стоцкого. Причём решение по последнему смотрится совсем не логично: когда Стоцкий феерил в «Уфе», Черчесов его не замечал, а стоило Дмитрию затеряться в «Краснодаре», как вызов в сборную тут же последовал. Похоже, игроки «Оренбурга» и «Ростова» могут особо не рассчитывать на внимание тренера сборной.
По Гильерме все всё видели: голкипер, который в этом сезоне на последних минутах выручает, на этот раз пустил в ближний между ног. Газинский завершил матч с голевой передачей, хорошим открыванием с ударом на стандарте, большой работой в прессинге и отборе, пусть и не был центральной фигурой. Стоцкий в роли правого защитника пока смотрится очень ограниченным: Дмитрию не удаются обостряющие передачи, он не обыгрывает. Зато надёжен в обороне, держит зону. Впрочем, в сборной фланг всё равно за Фернандесом, вызван и Смольников, так что Черчесов, возможно, будет использовать Стоцкого в другой роли.
Центральное противостояние и 20-4 по фолам
Оно обозначилось с первых минут: у полузащитников «Краснодара», а конкретно у Шарля Каборе была задача не давать Крыховяку разыгрывать мяч. Буркиниец сразу выдёргивался, поднимался, заставлял Крыховяка разворачиваться назад, а во избежание провала в опорной зоне фолил.
Но если из розыгрыша мяча поляка выключить удалось, то с его постоянными подключениями в штрафную Каборе всё же не справился. За Гжегожа в эпизоде с пенальти отвечал именно Шарль, но он просто не побежал и не отреагировал на рывок оппонента.
И тем не менее, во многом за счёт фолов на Крыховяке «Краснодар» владел ситуацией в центре поля. Юрий Сёмин не просто так говорил о том, что его команда проиграла матч в отборе. Всего 4 фола со стороны «Локомотива» – в таких условиях пасующей креативной полузащите «Краснодара» было очень удобно действовать. Тот же Мамаев имел свободу, оттягивался за мячом в глубину и здоров начинал атаки.
Освистанный и травмированный
Об игре Фёдора Смолова про бывшей команды сказать особо нечего: однажды он откликнулся в штрафной на отличный пас Фернандеша, но в остальном бесполезно маячил рядом с защитниками «Краснодара», пытался цепляться за мячи и замораживал колено.
Заменённого на 55-й минуте форварда освистали, но после его аплодисментов в ответ болельщики смягчились. Они ведь понимают, что этот переход был нужен и самому игроку, и «Краснодару».
Провалы Рыбуса и Рамиреса
Хотя слово «провал» по отношению к Кристиану всё же не применимо. В эпизоде с голом Рамирес боролся за мяч и действовал по игроку. Возможно, защита «Краснодара» в целом сыграла слишком узко и неграмотно, но в пропущенном голе больше вины Каборе. Да, ещё была атака, начавшаяся с отбора судьи Безбородова и закончившаяся ударом Фарфана, но на фоне перфоманса Рыбуса эти ошибки не выглядят значительными.
Коллега Рамиреса по амплуа грубо ошибся позиционно в эпизодах с обоими голами. Мацея почему-то непреодолимо тянуло в центр, чем и воспользовались создававшие ширину Вандерсон и Шапи. Мы привыкли к тому, что слабым звеном обороны «Локомотива» является Владислав Игнатьев, но в Лиге чемпионов, похоже, всё будет очень плохо на обоих флангах. И даже переход на схему в 3 центральных не решит проблему переученных полузащитников, раз даже «Краснодар» так наказал Рыбуса.
Ваня, ты дома?
Вандерсона Второго мы знаем как игрока левого фланга, который смещается в центр и пытается пробить или отдать острую передачу. Но Мусаев нашёл ему, кажется, более подходящее применение. Против «Локомотива» Вандерсон провёл очень активный и событийный матч, забил гол, сделал кучу опасных прострелов. Да, они не были точны, но если бы Классон попал в ворота в первом тайме, весь брак бы забылся.
Так что, вполне возможно, Вандерсон теперь будет действовать справа на постоянной основе. Он умеет обыгрывать на скорости, освобождая пространство для прострела, способен резать угол и бить, создавать ширину в атаке. В матче с «Локомотивом» «Краснодар» использовал качества Вандерсона как никогда здорово.
Шапи – идеальный «джокер». Он тащил ещё в прошлом году
Мусаев вообще угадал с заменами. Он рисковал, выпуская Куэву вместо Газинского, правда потом восстановил баланс выходом Шишкина. Не сказать, что эти замены перевернули игру в сторону «Краснодара» – напротив, инициативу «быки» после выхода Эдера утратили, а Куэва совершил очень много потерь. Однако новичок постоянно был нацелен на обострение и какая разница, сколько передач не прошло, если по итогу у него голевая на победный гол?
Все говорят о двух подряд голах Сулейманова в концовке, но ведь этот парень – не дебютант, мы знаем его уже давно. Давно – это с 27 июля прошлого года, когда Магомед вышел на замену на 81-й минуте матча Лиги Европы с «Люнгбю», а в компенсированное время вбил мяч в сетку. По той игре даже счёт 1:1 был неплох для «Краснодара», а Сулейманов и вовсе принёс победу. Во многом именно тот гол помог «быкам» пробиться в следующий раунд, где, правда, они уступили «Црвене Звезде».
Проиграли бы и в Оренбурге, если бы не дерзкий дагестанский парень, который сначала пригрозил опасным ударом головой с близкого расстояния, а через несколько минут вогнал мяч в ворота с линии вратарской. Сегодня Магомед получил даже меньше времени, чем в Оренбурге, появившись на поле на 77 минуте, но итог вышел таким же крутым. Хотя нет, более крутым: этот гол принёс команде целых 2 очка, а был забит на домашнем стадионе в матче с чемпионом.
«Хотел покатить, но никого не оказалось рядом, поэтому решил пробить», – просто объясняет свой гол Сулейманов. Наверняка он вскоре уже видит себя в основе, но Олег Фоменко считает, что краснодарская молодёжь пока не готова играть полные матчи в премьер-лиге. Шапи говорит, что тренерам виднее, и это действительно так. Пока мы видели яркие перфомансы как пуля резкого парня на фоне уставших соперников, а вот сможет ли он быть так эффективен с первых минут? Наверное, скоро всё-таки узнаем: не каждый 18-летний способен забить 2 мяча за 40 минут в «лиге автобусов».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Локомотив» / Александр Погребняк, Видео: Rusfootball.info
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