Бывший врач "Спартака": Жиго вернется не раньше февраля

Экс-врач московского "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал травму защитника "красно-белых" Самуэля Жиго:- Это, пожалуй, самая серьезная травма у футболиста. Восстановление – пять с половиной месяцев с момента операции, и это при лучшем стечении обстоятельств. Раньше выпускать нецелесообразно. Соответственно, он пропускает сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, и к середине февраля он должен быть готов, как огурец. Но повторюсь, это все лишь в том случае, если все пройдет гладко», - цитирует Василькова "Р-Спорт".Ранее сообщалось, что Жиго будет прооперирован в среду.