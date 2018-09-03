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Бывший врач "Спартака": Жиго вернется не раньше февраля

Бывший врач "Спартака": Жиго вернется не раньше февраля

Экс-врач московского "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал травму защитника "красно-белых" Самуэля Жиго:

- Это, пожалуй, самая серьезная травма у футболиста. Восстановление – пять с половиной месяцев с момента операции, и это при лучшем стечении обстоятельств. Раньше выпускать нецелесообразно. Соответственно, он пропускает сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, и к середине февраля он должен быть готов, как огурец. Но повторюсь, это все лишь в том случае, если все пройдет гладко», - цитирует Василькова "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что Жиго будет прооперирован в среду.
Теги: Жиго Спартак Зенит
Сегодня, 10:50
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№4 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 12:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В Лиге Европы и этим составом можно ковыряться, а пытаться занять первые места в чемпионате России, чтобы потом вылететь в квалификации смысла нету.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
беда...
сравнить бы статистику по крестам в Спартаке и средней по другим командам
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 11:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
XUMKA,
У Спартака на ближайшие 3 месяца еврокубки и 2 центральных защитника. Ситуация критическая, но с другой стороны шанс для молодежи. Вчера молодняк выглядел достойно.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
«Химки»
За что ? И окно трансферов закрылось, беда........
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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