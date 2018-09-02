Появилось видео драки на матче "Динамо" - "Оренбург" (видео)

Появилось видео со стадиона "Арена Химки", где вчера состоялся матч "Динамо" - "Оренбург", на котором случилась драка болельщиков.В первом тайме на секторе болельщиков московской команды случилась драка. Один из болельщиков пронёс на трибуну баннеры #АнжиЖиви в поддержку махачкалинского клуба, который испытывает финансовые проблемы, что не понравилось другим фанатам. После драки болельщики "Динамо" выкинули с трибуны баннеры в поддержку "Анжи".