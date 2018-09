Появилось видео драки на матче "Динамо" - "Оренбург" (видео)

На матче 6-го тура чемпионата России "Динамо" - "Оренбург" произошла потасовка между болельщиками. На одной из трибун человек развернул баннер баннер "Анжи живи». На него наорали. Фанатка крикнула: "Эй, "Анжи", (уходи) утсюда". Другой болельщик "Динамо" попытался ударить развернувшего баннер. Затем подбежали другие болельщики бело-голубых, один из которых стал активно махать кулаками #спортэкспресс #sportexpess #динамо #оренбург #анжи #фанаты

A post shared by Sport-Еxpress/Спорт-Экспресс (@sport_express) on Sep 2, 2018 at 7:28am PDT