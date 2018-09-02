Новости партнеров

Появилось видео драки на матче "Динамо" - "Оренбург" (видео)

Появилось видео со стадиона "Арена Химки", где вчера состоялся матч "Динамо" - "Оренбург", на котором случилась драка болельщиков.

В первом тайме на секторе болельщиков московской команды случилась драка. Один из болельщиков пронёс на трибуну баннеры #АнжиЖиви в поддержку махачкалинского клуба, который испытывает финансовые проблемы, что не понравилось другим фанатам. После драки болельщики "Динамо" выкинули с трибуны баннеры в поддержку "Анжи".

На матче 6-го тура чемпионата России "Динамо" - "Оренбург" произошла потасовка между болельщиками. На одной из трибун человек развернул баннер баннер "Анжи живи». На него наорали. Фанатка крикнула: "Эй, "Анжи", (уходи) утсюда". Другой болельщик "Динамо" попытался ударить развернувшего баннер. Затем подбежали другие болельщики бело-голубых, один из которых стал активно махать кулаками #спортэкспресс #sportexpess #динамо #оренбург #анжи #фанаты

A post shared by Sport-Еxpress/Спорт-Экспресс (@sport_express) on

Теги: Динамо Оренбург
Сегодня, 10:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Анжи, умри


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.