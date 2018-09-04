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Рашид Рахимов возглавит "Ахмат", его ассистентом станет Пилипчук

"Ахмат" возглавит Рашид Рахимов, при котором грозненский клуб добился лучшего результата в истории, сообщает "Спорт-Экспресс".

Его помощником будет Роман Пилипчук, ранее работавший в тренерском штабе Массимо Карреры в "Спартаке".

Ранее с поста главного тренера "Ахмата" ушел Игорь Ледяхов, объявив об этом на пресс-конференции.

Интересно, что первый матч с новым штабом грозненцы проведут как раз со "Спартаком". Игра пройдет в Москве 16 сентября.
Теги: Рахимов Ахмат
Сегодня, 00:24
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