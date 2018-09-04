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Роман Бабаев: надеемся, что в ЦСКА Обляков выйдет на другой уровень

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в команду полузащитника "Уфы" Ивана Облякова.

– Если бы "Уфа" прошла "Рейнджерс" в Лиге Европы, ЦСКА вряд ли бы подписал Облякова?

– Наверное, да. Если бы "Уфа" пробилась в групповую стадию, думаю, приложила бы все усилия, чтобы сохранить состав. Переговоры получились непростыми и долгими. В принципе понимания достигли быстро. Но существовало несколько условий, в том числе и выступление команды в еврокубках.

Теперь надеемся, что Ваня выйдет на другой уровень в ЦСКА. Он сейчас один из самых талантливых молодых российских игроков, в таком возрасте имеет за плечами серьезный багаж матчей в премьер-лиге.

– Есть мнение, что в будущем Обляков заменит Дзагоева.

– Я бы так не сказал. На мой взгляд, они играют по-разному, не очень похожие футболисты по своим качествам. В Алана мы по-прежнему верим. Сейчас он восстанавливается, надеюсь, что лечение принесет плоды. Поэтому в таком контексте трансфер Облякова мы не рассматривали.

Тем более у нас есть еще Кучаев, который также пока не играет. Иван же, как я сказал, талантливый, перспективный полузащитник с российским паспортом, что тоже важно, так как к нам пришло немало иностранцев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев Обляков ЦСКА
Сегодня, 11:24
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