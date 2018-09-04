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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Чалов стал лучшим игроком 6-го тура по версии болельщиков
По итогам совместного голосования Российской Премьер-Лиги и телеканала Матч ТВ выяснился лучший футболист прошедшего тура по мнению болельщиков. Им стал нападающий Фёдор Чалов из московского ЦСКА, оформивший хет-трик в ворота "Урала".
В обращении официального твиттера РПЛ говорится, что российский нападающий, вызванный в молодежную сборную России, набрал 12 886 голосов (41,83%) пользователей ВКонтакте.
В обращении официального твиттера РПЛ говорится, что российский нападающий, вызванный в молодежную сборную России, набрал 12 886 голосов (41,83%) пользователей ВКонтакте.
? По итогам совместного голосования Российская Премьер-Лига, @matchpremier и МАТЧ ТВ определили лучшего игрока 6-го тура #РПЛ! Им стал Фёдор Чалов!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 4, 2018
Нападающий @pfc_cska набрал 12 886 голосов (41,83%) пользователей ВКонтакте. pic.twitter.com/FXASdBAHkU
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