Чалов стал лучшим игроком 6-го тура по версии болельщиков

? По итогам совместного голосования Российская Премьер-Лига, @matchpremier и МАТЧ ТВ определили лучшего игрока 6-го тура #РПЛ! Им стал Фёдор Чалов!



Нападающий @pfc_cska набрал 12 886 голосов (41,83%) пользователей ВКонтакте. pic.twitter.com/FXASdBAHkU