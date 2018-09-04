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Чалов стал лучшим игроком 6-го тура по версии болельщиков

По итогам совместного голосования Российской Премьер-Лиги и телеканала Матч ТВ выяснился лучший футболист прошедшего тура по мнению болельщиков. Им стал нападающий Фёдор Чалов из московского ЦСКА, оформивший хет-трик в ворота "Урала".

В обращении официального твиттера РПЛ говорится, что российский нападающий, вызванный в молодежную сборную России, набрал 12 886 голосов (41,83%) пользователей ВКонтакте.

Теги: Чалов ЦСКА Урал
Сегодня, 20:56
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№2 Написал: mashkovkolya (Сегодня, 22:28) #
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Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 21:58) #
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Успехов парню!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
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