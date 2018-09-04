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Фабио Капелло: Маркизио был важным игроком для "Ювентуса", таким же он будет и для "Зенита"

Фабио Капелло: Маркизио был важным игроком для "Ювентуса", таким же он будет и для "Зенита"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о том, какое, по его мнению, ждет будущее полузащитника Клаудио Маркизио в "Зените":

– Маркизио был очень важным игроком для "Ювентуса", и я думаю, что он будет таковым и для "Зенита". Он добьется там успеха. Будет играть в стартовом составе в центре полузащиты – перед четверкой защитников, – сказал Капелло изданию "Спорт-Экспресс".

32-летний футболист перешел в питерский клуб на правах свободного агента.

«Зенит» усилился «маленьким принцем»: Клаудио Маркизио – новая звезда РПЛ

Тотальная универсальность. Тактический портрет Клаудио Маркизио

фото: vestikavkaza.ru
Теги: Капелло Маркизио Зенит
Сегодня, 21:01
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№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Добрыми поросятами они были в 30-е. Теперь это, в основном, хряки-переростки.

Я знаю, молодого поколения у спартака нет, он уже давно не в тренде, молодёжь любит серьёзных и успешных.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: mashkovkolya (Сегодня, 22:26) #
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online

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№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23) #
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Цитата: Blessing
Пока все дают положительные оценки перехода, разочаровывают только спартаковцы, и почему они такие злые, как собаки?

Добрыми поросятами они были в 30-е. Теперь это, в основном, хряки-переростки.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: zerkalo Москва (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да ну - будем посмотреть, пока сказать нечего. А то совсем уж забивать некому у голубых.


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"Пусть у «Зенита» миллионы евро, зато у нас – миллионы преданных болельщиков", - Карпин.
Регистрация: 14.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:20) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пока все дают положительные оценки перехода, разочаровывают только спартаковцы, и почему они такие злые, как собаки?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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