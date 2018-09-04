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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фабио Капелло: Маркизио был важным игроком для "Ювентуса", таким же он будет и для "Зенита"
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о том, какое, по его мнению, ждет будущее полузащитника Клаудио Маркизио в "Зените":
– Маркизио был очень важным игроком для "Ювентуса", и я думаю, что он будет таковым и для "Зенита". Он добьется там успеха. Будет играть в стартовом составе в центре полузащиты – перед четверкой защитников, – сказал Капелло изданию "Спорт-Экспресс".
32-летний футболист перешел в питерский клуб на правах свободного агента.
«Зенит» усилился «маленьким принцем»: Клаудио Маркизио – новая звезда РПЛ
Тотальная универсальность. Тактический портрет Клаудио Маркизио
фото: vestikavkaza.ru
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