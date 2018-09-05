Новости партнеров

Президент "Ростова": компромисс будет найден

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил о том, что клуб хочет продолжать выступать на "Ростов Арене" и сделает для этого все возможное:

– Вчера футбольный клуб "Ростов" заявил, что игра на "Ростов Арене" против "Уфы" может стать последней на этом стадионе.

– Наша пресс-служба просто немного эмоционально отреагировала. Во вторник состоялось совещание по вопросу проведения концерта, на нем присутствовали сотрудники компании "Спорт-Ин", представители министерства спорта, руководство футбольного клуба, эксперты. Вопрос находится в активном обсуждении.

– Какова позиция клуба?

– Главное, что мы хотим в каждом матче побеждать и чтобы это происходило при поддержке как можно большего числа болельщиков. Хотим играть на современном новом стадионе. Каждый матч на "Ростов Арене" – праздник для нас и наших болельщиков. Смотрим в будущее и не хотим возвращаться в прошлое. "Ростов Арена" – наш домашний стадион. Я уверен, что так будет и дальше. Вся ситуация возникла из-за того, что стадионом по сути управляет посредническая структура. Убежден, что компромисс будет найден, мы сделаем все, что от нас требуется. Еще раз повторю: хотим играть на "Ростов Арене", - приводит слова функционера "Спорт-Экспресс".

Василий Уткин: только идиот может не радоваться концерту великого Басты в Ростове

Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ?
Теги: Ростов
Сегодня, 18:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.