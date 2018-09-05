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Комментатор Шмурнов назвал Федора Чалова словом на букву "м"

Известный российский комментатор Александр Шмурнов обозвал нападающего ЦСКА и сборной России в твиттере.

После высказываний Федора Чалова на тему видеоповторов в футболе Шмурнов достаточно резко отреагировал в социальный сетях.

Комментатор Шмурнов назвал Федора Чалова словом на букву "м"

Судя по всему, Шмурнов подразумевал то самое слово на букву "м", которое мы не можем привести здесь по причине профессиональной этики.

Федор Чалов: я против введения видеоповторов

фото: rostovgazeta.ru
Теги: ЦСКА Чалов
Сегодня, 21:00
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21
(8)
№21 Написал: Lino (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Чалов разок забил

Стабильности-то нет! Да и класса.


А что, речь идёт о стабильности и классе? Или о речевых способностях некоего товарища. Давай при встрече с кем-то, в чьей стабильности не уверены, говорить:"*удак дела?" Думаю собеседник быстро свой класс покажет!
И при всём при том о Чалове говорят и пишут, а Шмурнов в хер ни кому не упёрся, вот и надо показать свою жопу драную.
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
№20 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 22:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну и дурак этот свин... У них,видать,обострение "свинки" поголовное,на фоне вылета из ЛЧ...Сначала Федуна бомбило,теперь этого идиота...laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№19 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:18) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Шмурнов, годочков то тебе сколько? Пора бы уже и мозг иметь взрослого человека, а не поросячьего малолетки...удивил своей тупостью! А не он ли здесь на сайте под разными никами дрыщет?
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№18 Написал: Thriller (Сегодня, 22:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Чалов разок забил 3 мяча

Второй разок. Первый был Арсеналу тульскому. Было 4 мяча Монако в Юношеской лиге чемпионов и 5 мячей спартаку в молодёжке
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№17 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:12) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Чалов разок забил 3 мяча средней команде и сразу - диферамбы выше крыши! Клава, я валяюсь с нашего "футбола". Да пусть хоть что-то серьезное сделает и подтвердить СТАБИЛЬНОСТЬ. тогда и диферамбы петь будете, ёлки!

Стабильности-то нет! Да и класса особого, если честно - тоже пока. Это всё проходит только на уровне средних команд нашей РПЛ.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:09) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи своих устали мудохать, за чужих принялись.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№15 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 21:53) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Thriller
Gor68,
ну так, а кто их научил? уася вуткин своим примером. Вот они по его пути до конца и пойдут smile в смысле на болт из пельменной

Думаешь, дело в Васе? Что-то сомневаюсь я... Они же с Васей давно работают, но подобных "закидонов" за ними не наблюдалось. Скорее, повлияла работа на "Матче" с госпожой Канделаки, которой правила приличия всегда были неписаны. Или на разных "Премьерах", руководимых агентами "Камеди", для которых это вообще нормальная форма общения. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№14 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 21:42) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
старый свиной дебил,чего с него взять
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№13 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 21:31) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Ростов»
Позор


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№12 Написал: Thriller (Сегодня, 21:31) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Gor68,
ну так, а кто их научил? уася вуткин своим примером. Вот они по его пути до конца и пойдут smile в смысле на болт из пельменной
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№11 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 21:27) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Thriller
andrej95602,
теперь нельзя исключать вероятности, что кто-то вскоре пробкой вылетит с Матч-тв вслед за васей уткиным, за стакан ханки по барам матчи комментировать)))

Да ну, брось... Вон Журавель с Геничем уже в "дискуссии" с болельщиками вступают с использованием ненормативной лексики. И ничего. Похоже, среди комментаторов "Матч-ТВ" это становится трендом. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№10 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 21:21) #
  • +10
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA_Best
а я шмурнова считал нормальным мужиком а он оказался чудаком


Шмурнов-свинский комментатор.Этим все сказано.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№9 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 21:21) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Реал»
Шмурнов это тот петушила,в говняной красной рубахе и крашеными губами?Он какойто отмороженный. Я с ним нормально говорил, а он главное гонит пургу,а потом заблокировал в твиттере.Мозги у него какие-то свинячьи. Не мужик он,а слюнтяй.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№8 Написал: Thriller (Сегодня, 21:18) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
andrej95602,
теперь нельзя исключать вероятности, что кто-то вскоре пробкой вылетит с Матч-тв вслед за васей уткиным, за стакан ханки по барам матчи комментировать)))
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:14) #
  • +12
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Странное поведение для журналиста. Авось потом придется интервью брать, стрёмно же будет себя чувствовать.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№6 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 21:14) #
  • +9
  •  (17)
online
Болеет за:
ЦСКА
а я шмурнова считал нормальным мужиком а он оказался чудаком
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 21:13) #
  • +8
  •  (14)

Цитата: andrej95602
Что то эти пустобрехи много тявкать стали, правда смелости хватает только на твиттер. Пусть Федьке лично скажет мразь.

интересное предложение, если даже Игнаш говорил что Чалов нереально крепкий и сильно физически развит
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№4 Написал: andrej95602 (Сегодня, 21:11) #
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Краснодар»
Что то эти пустобрехи много тявкать стали, правда смелости хватает только на твиттер. Пусть Федьке лично скажет, мразь.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Сегодня, 21:08) #
  • -14
  •  (22)

Опа, мужики минусуют..)))
Значит не угадал?
Все-таки му***к?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Thriller (Сегодня, 21:04) #
  • +9
  •  (33)
online
Болеет за:
ЦСКА
Свинья потеряла остатки разума. Типично для поклонников клуба раба и педофила
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 21:03) #
  • -15
  •  (21)

Мужик?
Молодец?
Что? bowtie
Разобрался вроде:
му***ом = мужиком...)))
Жик-жик..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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