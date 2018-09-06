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Леонид Федун: в целом задача "Спартака" – дойти до полуфинала Лиги Европы

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун рассказал о задачах клуба в Лиге Европы.

– Задача в Лиге Европы – выход в четвертьфинал?

– Пока задача выйти в плей-офф. Когда выйдем, будем смотреть дальше, кто нам попадется.

В целом по тому составу, что есть у "Спартака" – задача дойти до полуфинала, это реально.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 01:41
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№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 01:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Чееееего?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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