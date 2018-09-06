Леонид Федун: в целом задача "Спартака" – дойти до полуфинала Лиги Европы

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун рассказал о задачах клуба в Лиге Европы.– Пока задача выйти в плей-офф. Когда выйдем, будем смотреть дальше, кто нам попадется.В целом по тому составу, что есть у "Спартака" – задача дойти до полуфинала, это реально.