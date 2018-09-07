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Юрий Ковтун: посмотрим, как на Дзюбу подействует должность капитана

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун считает, что нападающий Артем Дзюба сумеет оправдать ожидания тренерского штаба национальной команды.

"Чтобы понимать, почему именно Дзюба получил капитанскую повязку, нужно находиться в коллективе. Уверен, что это взвешенное решение тренерского штаба. Наверное, Артем заслужил это своими действиями на прошедшем чемпионате мира. Посмотрим, как на него подействует должность капитана. Не все справляются с ответственностью, повязка начинает "давить". Но Дзюба – футболист с характером, должен справиться", - цитирует Ковтуна "Известия".
Теги: Ковтун Дзюба Сборная России
Сегодня, 17:00
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№5 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 17:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как что-то может повлиять на большое, сырое бревно?
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Академия (Сегодня, 17:52) #
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Болеет за:
«Рубин»
повязка -давить? угомонитесь, ни чего сверх естественного
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: Дмитрий Якушев_3 (Сегодня, 17:39) #
  • -2
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов?
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Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ковтун,а в твоё время за такой толчок в "разрешённую часть спины" ты бы "Деревянного" поломал !
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 17:08) #
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А.С.Дзюба был до этого в статусе Атамана, а сейчас какой-то там капитан. Атаман то выше ! (Атаман, если по статусу на целого полковника тянет...)
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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