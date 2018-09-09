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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Ледяхов не рассказал, почему ушёл из "Ахмата"
Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" не рассказал, почему он покинул свой пост после победы над "Уфой":
– Каковы причины вашей отставки?
– Не хотел бы их озвучивать. Единственное, что могу сказать – работу, проделанную в "Ахмате" в качестве главного тренера в конце прошлого сезона и в начале этого, считаю положительной. Новые предложения? Пока их не было, - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".
Напоминаем, что новым главным тренером "Ахмата" стал Рашид Рахимов.
– Каковы причины вашей отставки?
– Не хотел бы их озвучивать. Единственное, что могу сказать – работу, проделанную в "Ахмате" в качестве главного тренера в конце прошлого сезона и в начале этого, считаю положительной. Новые предложения? Пока их не было, - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".
Напоминаем, что новым главным тренером "Ахмата" стал Рашид Рахимов.
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