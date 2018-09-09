Ледяхов не рассказал, почему ушёл из "Ахмата"

Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" не рассказал, почему он покинул свой пост после победы над "Уфой":– Каковы причины вашей отставки?– Не хотел бы их озвучивать. Единственное, что могу сказать – работу, проделанную в "Ахмате" в качестве главного тренера в конце прошлого сезона и в начале этого, считаю положительной. Новые предложения? Пока их не было, - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".Напоминаем, что новым главным тренером "Ахмата" стал Рашид Рахимов.