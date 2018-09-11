Новости партнеров

"Спартак" дозаявил 6 молодых футболистов для участия в Лиге Европы

"Спартак" направил в УЕФА список Б для заявки на групповой этап Лиги Европы.

В него вошли 6 молодых игроков: Александр Максименко, Артем Мамин, Николай Рассказов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Данил Полубояринов.

В списке Б должны состоять только молодые воспитанники клуба.

Пресс-служба "Спартака"
Теги: Спартак Максименко Ломовицкий
Сегодня, 13:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Thriller (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
пушкин,
кто и почему? Обычное соблюдение регламента

1 августа:

"Спартак" заявил 29 футболистов для участия в третьем квалификационном раунде главного клубного европейского турнира.

В список вошли вратари — Александр Максименко, Артём Ребров, Владислав Терёшкин; защитники — Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артём Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Сергей Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес smile , Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо; нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.