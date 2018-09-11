"Спартак" дозаявил 6 молодых футболистов для участия в Лиге Европы

"Спартак" направил в УЕФА список Б для заявки на групповой этап Лиги Европы.В него вошли 6 молодых игроков: Александр Максименко, Артем Мамин, Николай Рассказов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Данил Полубояринов.В списке Б должны состоять только молодые воспитанники клуба.