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Алексей Сафонов: не удивлюсь, если Габулов завершит карьеру

Агент ФИФА Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что вратарь сборной России Владимир Габулов расторг контракт с бельгийским "Брюгге", за который он выступал с зимы 2018 года.

"Не знаю, зачем он поехал. Хотел попробовать себя в Европе. Но результат разный может быть: у одного пошло в Европе, у другого — нет. Видимо, его не соответствовал уровню бельгийского чемпионата. Ведь пропускал он многовато. Не просто так контракт через полгода с ним расторгли.

Я думаю, в России для него были бы варианты. Но этот вариант он для себя исключил. Насколько я знаю, он учится на категорию А. Не удивлюсь, если он завершит карьеру и постепенно перейдет на тренерскую работу", - заявил Сафонов.

Спорт день за днем
Теги: Сафонов Габулов
Сегодня, 17:19
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№1 Написал: maratkartuzov (Сегодня, 17:39) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 14.09.2018 [жалоба]
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