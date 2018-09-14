Алексей Сафонов: не удивлюсь, если Габулов завершит карьеру

Агент ФИФА Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что вратарь сборной России Владимир Габулов расторг контракт с бельгийским "Брюгге", за который он выступал с зимы 2018 года."Не знаю, зачем он поехал. Хотел попробовать себя в Европе. Но результат разный может быть: у одного пошло в Европе, у другого — нет. Видимо, его не соответствовал уровню бельгийского чемпионата. Ведь пропускал он многовато. Не просто так контракт через полгода с ним расторгли.Я думаю, в России для него были бы варианты. Но этот вариант он для себя исключил. Насколько я знаю, он учится на категорию А. Не удивлюсь, если он завершит карьеру и постепенно перейдет на тренерскую работу", - заявил Сафонов.