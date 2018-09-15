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Агент Фернандеша: не понимаю, почему руководство предложило Фарфану двухлетний контракт

Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза рассказал о переговорах с руководством клуба о продлении контракта.

"Я не понимаю, почему руководство "Локомотива" продлило контракт с Джефферсоном Фарфаном на два года, а Фернандешу, который приложил не меньше усилий для долгожданного чемпионства, предложили всего год.

При этом "Локомотив" подписывает Хеведеса, которому уже 30 лет, на четыре года.

В апреле, когда еще оставалось четыре игры до конца сезона, мы говорили со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом о продлении контракта Мануэла. Нам предложили всего один год, зная, что на такие условия мы не согласны. Штоффельсхаус специально делает все для того, чтобы расстаться с Фернандешем, но предлагает условный контракт, чтобы не злить болельщиков", - сказал агент.

Напомним, контракт 32-летнего португальца с действующими чемпионами России рассчитан до 2019 года.

sport24.ru
Теги: Локомотив Фернандеш Фарфан
Сегодня, 15:24
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