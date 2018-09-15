Агент Фернандеша: не понимаю, почему руководство предложило Фарфану двухлетний контракт

Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза рассказал о переговорах с руководством клуба о продлении контракта."Я не понимаю, почему руководство "Локомотива" продлило контракт с Джефферсоном Фарфаном на два года, а Фернандешу, который приложил не меньше усилий для долгожданного чемпионства, предложили всего год.При этом "Локомотив" подписывает Хеведеса, которому уже 30 лет, на четыре года.В апреле, когда еще оставалось четыре игры до конца сезона, мы говорили со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом о продлении контракта Мануэла. Нам предложили всего один год, зная, что на такие условия мы не согласны. Штоффельсхаус специально делает все для того, чтобы расстаться с Фернандешем, но предлагает условный контракт, чтобы не злить болельщиков", - сказал агент.Напомним, контракт 32-летнего португальца с действующими чемпионами России рассчитан до 2019 года.