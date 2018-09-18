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Андрей Ещенко убрал лайк из-под поста Назарова

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко убрал лайк с под видео актера Дмитрия Назарова с критикой главного тренера московской команды Массимо Карреры.

Ранее стало известно, что Ещенко и капитан "Спартака" Денис Глушаков поставили лайки посту с критикой в адрес итальянца со стороны Назарова, после чего были отстранены от тренировок.
Теги: Ещенко Назаров Спартак
Сегодня, 17:00
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№4 Написал: Илья Хропов (Сегодня, 17:36) #
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://ня.su/ei2
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Этого мало.
Надо ещё дизлайк поставить! wink


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Какие то лайки бред
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
дошло, штоле ?

или почитал интернет, и начал о чём-то подозревать ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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