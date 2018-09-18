Андрей Ещенко убрал лайк из-под поста Назарова

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко убрал лайк с под видео актера Дмитрия Назарова с критикой главного тренера московской команды Массимо Карреры.Ранее стало известно, что Ещенко и капитан "Спартака" Денис Глушаков поставили лайки посту с критикой в адрес итальянца со стороны Назарова, после чего были отстранены от тренировок.