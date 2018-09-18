Алексей Маклаков: я не верю в тренера Карреру

Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков заявил, что не верит в главного тренера красно-белых Массимо Карреру."Футбол - дело общее, мы его делаем вместе: и игроки и мы, болельщики!!! Я всегда защищал честь своего клуба от несправедливого и оскорбительного отношения к нему! Но мы же говорим друг с другом честно: я не верю в тренера Карреру! Его Пегас ушёл и больше не придёт! Такое бывает", - написал Маклаков в Твиттере.