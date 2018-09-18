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Алексей Маклаков: я не верю в тренера Карреру

Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков заявил, что не верит в главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

"Футбол - дело общее, мы его делаем вместе: и игроки и мы, болельщики!!! Я всегда защищал честь своего клуба от несправедливого и оскорбительного отношения к нему! Но мы же говорим друг с другом честно: я не верю в тренера Карреру! Его Пегас ушёл и больше не придёт! Такое бывает", - написал Маклаков в Твиттере.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 18:24
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№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Нарыв надо было вскрывать сразу

В 1922 году было не до этого: НЭП, промкооперация, нажива на голодающих, молодая советская республика решала более серьёзные задачи, чем проблемы рождение команды-нарыв.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№19 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 19:02) #
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online

Придурок, уж сидел бы молча после своего фееричного обсера про "ПАОК то мы пройдем"))))) Эксперт- глор ссаный.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№18 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
соврешенно же случайно всё вскипело именно перед нашими еврокубками и дерби с конеложцами..
Тянется ещё с прошлого сезона . Нарыв надо было вскрывать сразу .Хотя от Ещенко не ожидал .


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№17 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:56) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Там ещё один заслуженный (Ловчев) вывалил своё экспертное мнение, я валяюсь joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№16 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Любопытно...все, типа, здравомыслящие доброжелатели и недоброжелатели (и я тута) не знающие,что варится в мясном котле и есть-ли там вообще Мясо-либо за Карреру, либо прикидываются... , но те, кто хоть краем касается реального Спартака и его кухни -гонят Карреру...хотя, чем хуже тем лучше. Мао.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№15 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
данилыч емое
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№14 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
pilulkinab,
ну и х--- с ним-с МАклаковым fack you and anather
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Не совали бы эти лицедеи свои носы куда не следует . Оставьте команду и Массимо в покое !


не я первый заметил-
и соврешенно же случайно всё вскипело именно перед нашими еврокубками и дерби с конеложцами..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:49) #
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писец придет другой тренер, федун ему не доверится, а ТИПО глушак ещенко и тд заиграют по новому???? да они пас отдать не могу!!! и мяч отобрать без нарушения.... кто лучше Карреры щас сделает.... он хоть молодых ставит!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№11 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 18:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все ждали команды- по свистку.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№10 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не совали бы эти лицедеи свои носы куда не следует . Оставьте команду и Массимо в покое !


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Apant1 (Сегодня, 18:46) #
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Если гражданин актёр не верит в тренера, может футбол просто не смотреть, я вот не верю в наших современных актёров и режиссёров и фильмы российские не смотрю, а какой там пегас у маклакова я вообще не знаю, скорее всего маленький, раз тяфкает на тренера в такой непростой ситуации для клуба
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
А был ли тренером Каррера, Пилипчук скорее всего да, Алень тоже ближе к тренеру. Но иметь итальянца на мостике для хозяина это престижно, все кричат взял чемпионство, а вы уверены что это 100% заслуга Карреры? Это из цикла купи 12-ть беляшей и собери кошку, вот сколько беляшей Карреры, сколько Пилипчука, а сколько Аленя в том успехе?
Уже нет багажей, но есть результат с Паоком, отскок с Краснодаром при полноценном составе с Промесом, Жиго, а игры то нет, очки не пахнут со слов Реброва но все же, ЛЕ расставит все по местам.


А что тебя лично не устраивает,мы делим 2-3,не нравится?А кто тебе сказал,что Спартак был на тот момент сильнее чем Паок?Конечно игра ажурная и мне больше нравится,но где есть вероятность,что мы попадём в тройку с такой игрой,может всё-таки тренер лучше знает каким образом больше можно набрать очков.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:39) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
А был ли тренером Каррера, Пилипчук скорее всего да, Алень тоже ближе к тренеру. Но иметь итальянца на мостике для хозяина это престижно, все кричат взял чемпионство, а вы уверены что это 100% заслуга Карреры? Это из цикла купи 12-ть беляшей и собери кошку, вот сколько беляшей Карреры, сколько Пилипчука, а сколько Аленя в том успехе?
Уже нет багажей, но есть результат с Паоком, отскок с Краснодаром при полноценном составе с Промесом, Жиго, а игры то нет, очки не пахнут со слов Реброва но все же, ЛЕ расставит все по местам.
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:34) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всё таки удивительная вещь, недруги спартака за Карреру, отдаём дань должного, что он этот колхоз смог вытащить из жопы, а они против. Вот как понять этих свиней, что им еще надо, чего хотят? Неужели свинячий мозг не может осознать простой истины, что все матчи не выиграть, всё равно где-то влетишь, да и конкурент у спартака очень достойный на чемпионат, никуя, дибилы, как бараны, блин.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: COPati4 Ставрополь (Сегодня, 18:31) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Еще один "великий" болельщик из сериала (о дебильном прапорщике Шматко) вылез... и начал усердно бросать свое г/..вно на вентилятор в сторону Карреры (тренера, который кстати привел Спартак к чемпионству впервые за долгие годы)
Регистрация: 25.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:30) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Актёры, идите вы нах! Вспомните как лизали жопу Массимо после чемпионства!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 18:28) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
хаха,а как все пели после чемпионства,воняет двуличием
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Thriller (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг высказался о появившейся ранее в СМИ информации, согласно которой полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основной командой.

– Не верьте им. Мы слухи не комментируем, – сказал Трахтенберг «Матч ТВ». smile


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:26) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уважаемый,невозможно всегда всё выигрывать,играть всегда красиво,не делать ошибок.Карерра сделал нас чемпионами с первого захода,потом заняли 3 место,сейчас идём тоже в тройке,что вас не устраивает?И это не смотря на огромные потери в составе из-за травм в прошлом сезоне,да и сейчас мы потеряли вратаря основного,2 центр защ,сыграли почти со всеми топами в гостях и вы ещё с грузином,Назаровым не довольны?Да игра пока не очень,но наверное этому есть причины,терпение нужно иметь.Каждый год чемпионами не становятся,ну кроме Ювентуса.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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