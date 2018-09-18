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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Алексей Маклаков: я не верю в тренера Карреру
Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков заявил, что не верит в главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
"Футбол - дело общее, мы его делаем вместе: и игроки и мы, болельщики!!! Я всегда защищал честь своего клуба от несправедливого и оскорбительного отношения к нему! Но мы же говорим друг с другом честно: я не верю в тренера Карреру! Его Пегас ушёл и больше не придёт! Такое бывает", - написал Маклаков в Твиттере.
"Футбол - дело общее, мы его делаем вместе: и игроки и мы, болельщики!!! Я всегда защищал честь своего клуба от несправедливого и оскорбительного отношения к нему! Но мы же говорим друг с другом честно: я не верю в тренера Карреру! Его Пегас ушёл и больше не придёт! Такое бывает", - написал Маклаков в Твиттере.
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