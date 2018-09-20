Анна Чакветадзе: жены наших футболистов – это отдельная каста

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказалась на тему жен футболистов.Скорее всего, Чакветадзе отреагировала на скандал вокруг полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова и его жены, которая застала футболиста в бане с девушками."Не хочу обобщать, но жены наших футболистов – это отдельная каста", – написала Чакветадзе в твиттере.