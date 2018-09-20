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Анна Чакветадзе: жены наших футболистов – это отдельная каста

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказалась на тему жен футболистов.

Скорее всего, Чакветадзе отреагировала на скандал вокруг полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова и его жены, которая застала футболиста в бане с девушками.

"Не хочу обобщать, но жены наших футболистов – это отдельная каста", – написала Чакветадзе в твиттере.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:10
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№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Колян Безмолвный
Нет ты что!Они любят футболистов потому что у них душа хорошая!

Не только: у большинства из них сверх высокий IQ!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 20:26) #
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online

И целые недели в разъездах, как капитаны дальнего плавания, при шикарных зарплатах.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 20:20) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Нет ты что!Они любят футболистов потому что у них душа хорошая!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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