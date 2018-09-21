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Родриго Бекао: в Бразилии культивируют более техничный футбол, чем в России

Защитник ЦСКА Родриго Бекао, который перебрался в московский клуб летом из бразильского клуба "Баия", сравнил игровые стили российского и бразильского футбола.

"Лига чемпионов автоматически подразумевает высокий уровень команд, это очевидно. А от бразильского российский футбол отличает большое количество стыков, жёстких, агрессивных единоборств. Все всех толкают, сбивают. У нас культивируют игру более комбинационную, техничную.

Это правда, что мне как бойцу по характеру РПЛ должна идеально подходить. Я чувствую себя в новом чемпионате комфортно, никаких проблем. Единоборства, стыки, силовой футбол составляют мой стиль. Это то, что мне нравится. Я таким был и останусь", - цитирует Бекао "Чемпионат.сом".
Теги: Бекао ЦСКА
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