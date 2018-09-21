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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Родриго Бекао: в Бразилии культивируют более техничный футбол, чем в России
Защитник ЦСКА Родриго Бекао, который перебрался в московский клуб летом из бразильского клуба "Баия", сравнил игровые стили российского и бразильского футбола.
"Лига чемпионов автоматически подразумевает высокий уровень команд, это очевидно. А от бразильского российский футбол отличает большое количество стыков, жёстких, агрессивных единоборств. Все всех толкают, сбивают. У нас культивируют игру более комбинационную, техничную.
Это правда, что мне как бойцу по характеру РПЛ должна идеально подходить. Я чувствую себя в новом чемпионате комфортно, никаких проблем. Единоборства, стыки, силовой футбол составляют мой стиль. Это то, что мне нравится. Я таким был и останусь", - цитирует Бекао "Чемпионат.сом".
"Лига чемпионов автоматически подразумевает высокий уровень команд, это очевидно. А от бразильского российский футбол отличает большое количество стыков, жёстких, агрессивных единоборств. Все всех толкают, сбивают. У нас культивируют игру более комбинационную, техничную.
Это правда, что мне как бойцу по характеру РПЛ должна идеально подходить. Я чувствую себя в новом чемпионате комфортно, никаких проблем. Единоборства, стыки, силовой футбол составляют мой стиль. Это то, что мне нравится. Я таким был и останусь", - цитирует Бекао "Чемпионат.сом".
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