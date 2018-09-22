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Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов прокомментировал поражение от "Спартака" (1:2) в матче 8-го тура, а также выход на поле в составе гостей игроков первой команды Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Оба ранее были отстранены от работы с основой.

"Мы знали, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко выйдут и готовились к этому. Для нас это была дополнительная мотивация. Хорошие футболисты из основной команды, мы были рады попробовать свои силы против мастеров.

У нас не было задачи персонально закрывать Ещенко и Глушакова. Судейская ошибка сломала ход игры, но действиями своих ребят я доволен. Если бы не ошибка, матч сложился бы иначе. Почему удалили Ивана Олейникова? Думаю, судья был не готов к игре и нервничал. Его ошибка — отражение психологического состояния.

Наир Тикнизян провел неплохой матч и был активен. То, что ему противостоял такой игрок, как Ещенко, еще раз говорит о том, что игра Наира была на хорошем уровне и он случиться в состав основной команды", - цитирует Аксенова Sport24.
Теги: Аксенов ЦСКА Спартак Глушаков Ещенко
Сегодня, 17:10
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№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 17:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Евгений Буров
Березутских и Игнашевича поставит ь

Наши ветераны учат молодежь... А не играют вместо нее.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 17:25) #
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конюшне надо было бы Березутских и Игнашевича поставит ь во было бы весело smirk
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
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