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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:10
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Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко
Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов прокомментировал поражение от "Спартака" (1:2) в матче 8-го тура, а также выход на поле в составе гостей игроков первой команды Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Оба ранее были отстранены от работы с основой.
"Мы знали, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко выйдут и готовились к этому. Для нас это была дополнительная мотивация. Хорошие футболисты из основной команды, мы были рады попробовать свои силы против мастеров.
У нас не было задачи персонально закрывать Ещенко и Глушакова. Судейская ошибка сломала ход игры, но действиями своих ребят я доволен. Если бы не ошибка, матч сложился бы иначе. Почему удалили Ивана Олейникова? Думаю, судья был не готов к игре и нервничал. Его ошибка — отражение психологического состояния.
Наир Тикнизян провел неплохой матч и был активен. То, что ему противостоял такой игрок, как Ещенко, еще раз говорит о том, что игра Наира была на хорошем уровне и он случиться в состав основной команды", - цитирует Аксенова Sport24.
"Мы знали, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко выйдут и готовились к этому. Для нас это была дополнительная мотивация. Хорошие футболисты из основной команды, мы были рады попробовать свои силы против мастеров.
У нас не было задачи персонально закрывать Ещенко и Глушакова. Судейская ошибка сломала ход игры, но действиями своих ребят я доволен. Если бы не ошибка, матч сложился бы иначе. Почему удалили Ивана Олейникова? Думаю, судья был не готов к игре и нервничал. Его ошибка — отражение психологического состояния.
Наир Тикнизян провел неплохой матч и был активен. То, что ему противостоял такой игрок, как Ещенко, еще раз говорит о том, что игра Наира была на хорошем уровне и он случиться в состав основной команды", - цитирует Аксенова Sport24.
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