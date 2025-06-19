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Тюкавин: у "Динамо" каждый год не меняются планы, постараемся бороться за трофеи

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин заявил о намерении бороться за титул РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"У "Динамо" каждый год не меняются планы. Мы постараемся бороться за трофеи. И в этом году будет то же самое. Постараемся занять самое высокое место", - сказал Тюкавин "СЭ".

В середине июня "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Контракт с тренером рассчитан до 2028 года. Перед бело-голубыми поставлена задача побороться за победу в РПЛ.

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