Шишкин посоветовал Сперцяну покинуть "Краснодар" ради игры в Европе

Экс-футболист " Спартака " Роман Шишкин посоветовал капитану "Краснодара" Эдуарду Сперцяну попробовать свои силы в Европе.

Фото: ФК "Краснодар"

"Если говорить про отъезд Сперцяна сейчас, я бы использовал такую возможность. Он здесь хорошо себя зарекомендовал, стал чемпионом. На этой ноте можно спокойно попробовать зарекомендовать себя уже в еврокубках", — сказал Шишкин в шоу "О, футбол!".



Сперцян в составе "Краснодара" в минувшем сезоне впервые в истории клуба стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Сам полузащитник забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах чемпионата. Его услугами интересуются клубы из Англии, Португалии, Испании и Франции.