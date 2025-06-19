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Шишкин посоветовал Сперцяну покинуть "Краснодар" ради игры в Европе

Экс-футболист "Спартака" Роман Шишкин посоветовал капитану "Краснодара" Эдуарду Сперцяну попробовать свои силы в Европе.
Фото: ФК "Краснодар"
"Если говорить про отъезд Сперцяна сейчас, я бы использовал такую возможность. Он здесь хорошо себя зарекомендовал, стал чемпионом. На этой ноте можно спокойно попробовать зарекомендовать себя уже в еврокубках", — сказал Шишкин в шоу "О, футбол!".

Сперцян в составе "Краснодара" в минувшем сезоне впервые в истории клуба стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Сам полузащитник забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах чемпионата. Его услугами интересуются клубы из Англии, Португалии, Испании и Франции.

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