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Тренерский штаб Морено продолжит работу в "Сочи"

Президент "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что главный тренер Роберт Морено продолжит работу с командой.
Фото: ФК "Сочи"
"Тренерский штаб и Роберт продолжат работу? Да. Они уже работают. Я верю в этого тренера, он перспективный. Мне всегда нравилось его построение игры - высокий прессинг, активная игра в атаке", - сказал Ротенберг "Матч ТВ".

Также президент "Сочи" сообщил, что Морено пропускал ответный матч "стыков" с "Пари НН" из-за семейных проблем. Ранее некоторые источники утверждали об отстранении испанского тренера после того, как он не появился на игре с нижегородцами.

По итогам переходных матчей "Сочи" завоевал право выступить в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон.

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