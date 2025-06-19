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В РПЛ объявили имена номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Стали известны имена претендентов премии "Герои РПЛ" среди тренеров.
Фото: ФК "Краснодар"
На звание лучшего тренера сезона в Российской Премьер-Лиге претендуют Мурад Мусаев ("Краснодар"), Марко Николич (ЦСКА) и Заур Тедеев ("Акрон"). Финалисты были определены по итогам голосования болельщиков.

Мусаев с "Краснодаром" впервые в истории клуба стал чемпионом РПЛ. Николич завоевал с ЦСКА Кубок России, а Тедеев привел "Акрон" к девятому месту в чемпионате в дебютном сезоне команды.

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